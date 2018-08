La família Beckham, atrapada a Bali després del terratrèmol

La família Beckham està atrapada a Bali després del terratrèmol que diumenge va sacsejar l'illa de Lombok, a Indonèsia, i hi va deixar almenys 140 víctimes mortals. Segons el diari 'The Sun', l'exfutbolista i la seva família estan bé, però el caos que va generar el sisme hauria afectat les comunicacions i això els hauria impedit poder abandonar l'illa en direcció al Regne Unit.

Segons la premsa britànica, David i Victoria Beckham havien arribat dissabte a Bali amb els seus quatre fills –Brooklyn, Romeo, Cruz i Harper–, cosa que va fer que visquessin el tremolor en primera persona. "Estan bé, però els nens es van espantar molt. Els seus pensaments estan ara amb les víctimes de Lombok", explica una font pròxima al matrimoni a l'esmentat mitjà.

John Legend i Chrissy Teigen

També era a Bali durant el terratrèmol la model Chrissy Teigen i el seu marit, el cantant John Legend. La parella i els seus dos fills, Luna i Miles, eren a Bali passant les vacances. "Déu meu, 15 llargs segons pensant en el que estava passant", va tuitejar la model després del primer tremolor.

A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on Aug 4, 2018 at 6:32am PDT

Teigen, molt activa a les xarxes socials, va relatar a Twitter com va viure aquells segons de pànic. "Estem tremolant. Ha estat com una muntanya russa. He entrat en xoc, he sortit al carrer despullada perquè m'era tot igual", va assegurar en un dels seus missatges a Twitter, on també va demanar a la premsa que després de l'interès mostrat per ells se centressin en les víctimes.