La família de Prince denuncia el metge que el va tractar

Dos anys després de la seva mort, els familiars de Prince han iniciat accions legals contra el metge que el va tractar per la seva addicció als opiacis i que, presumptament, li va proporcionar diversos medicaments sense la recepta adequada poc abans de morir. La demanda presentada al tribunal federal de Minnesota assegura que el doctor Michael Todd Schulenberg va cometre negligències en el tractament que va administrar a l’autor de Pluja roja, mort d’una sobredosi de l’opiaci anomenat fentanil. “Va fallar a l’hora d’avaluar, diagnosticar, tractar i aconsellar apropiadament Prince per la seva reconeguda addicció als opiacis. A més, va fallar a l’hora d’adoptar mesures correctes i raonables per prevenir el previsible resultat fatal d’aquesta addicció”, assegura la denúncia.

Durant la investigació de la mort de Prince, les autoritats van trobar a la residència de l’artista diversos fàrmacs que no estaven receptats a nom del músic. El cantant rebia aquests medicaments a través d’una xarxa d’amics i coneguts, entre els quals hi havia l’encarregat de seguretat del seu equip. El doctor Schulenberg va ser qui va signar les receptes per a aquests medicaments sense fentanil i, segons ell, ho va fer per preservar la intimitat del cantant. Les autoritats van admetre que no sabien d’on havia tret Prince el fentanil, ja que el músic no tenia cap prescripció amb aquesta substància, i apuntaven que el cantant hauria pogut consumir un Vicodin fals que en realitat contenia fentanil.

A l’abril l’oficina del fiscal del comtat de Carver (Minnesota, EUA) va anunciar que no presentarà càrrecs contra ningú per la mort de l’artista, ja que, després de dos anys d’investigació, no s’han trobat “prou proves” per incriminar ningú. Dies després, la família de Prince va fer públic que denunciava l’hospital d’Illinois (EUA) que va atendre el cantant una setmana abans de la seva mort.

Rihanna tancarà la Setmana de la Moda de Nova York

A més de ser cantant, Rihanna fa temps que s’intenta fer un lloc en el món de la moda, primer amb una línia de roba esportiva i després amb una col·lecció de llenceria Savage X Fenty. Gràcies a aquesta última, Rihanna ha sigut convidada a tancar la Setmana de la Moda de Nova York, i hi presentarà la seva línia de roba interior el 12 de setembre, just després de la desfilada de Marc Jacobs.

Aquesta no serà la primera vegada que Rihanna participa en la cita novaiorquesa. L’any passat ja va portar la seva proposta esportiva a la passarel·la, que va transformar en un gran espectacle de motocròs.

La cantant de Barbados defensa que la seva roba interior està pensada per a tot tipus de dones, a les quals vol transmetre un missatge d’acceptació dels seus cossos i d’empoderament. Per demostrar-ho, ha fet un ampli ventall de talles i models i ha apostat per uns preus accessibles: a partir dels 14 euros i fins als 40.