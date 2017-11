La festa People in Red recapta 456.000 euros contra la sida

La segona edició de la festa People in Red, que se celebra a Barcelona des que la Gala de la Sida de Miguel Bosé va traslladar-se a Madrid, va aconseguir ahir una bona injecció per a les arques de la Fundació Lluita contra la Sida, presidida pel doctor Bonaventura Clotet. Amb més de 500 invitats, que van pagar 300 euros per persona, i les aportacions de diverses empreses, la festa solidària va recaptar 456.000 euros, 321.000 més que l’any passat.

La xifra permetrà que Clotet i el seu equip segueixin investigant en la recerca contra la sida, a la qual ha dedicat la seva carrera i que està en un moment d’“optimisme”. “Tenim molta il·lusió per poder acabar curant la sida, però encara queden molts anys de recerca. Estem avançant en tots els fronts en què cal avançar per poder fer possible aquest somni de curar la gent del tot. Però cal tenir calma i no pensar que això és aquí al costat, perquè la vacuna encara tardarà molts anys i perquè no serà l’única eina que ens permetrà curar la sida, ja que necessitarem combinar-la amb moltes altres coses -explicava ahir Clotet a l’ARA-. Jo des del primer dia que estic en aquesta guerra i el que no podíem preveure és que 36 anys després podríem estar contribuint amb una recerca que estem fent conjuntament a tot el món. Era inversemblant pensar que podríem estar treballant en el desenvolupament d’una vacuna”, recordava l’investigador.

En el moment dels parlaments, Clotet va agrair als presents “més que mai” la seva assistència, perquè “és un any especial, molt difícil, per les circumstàncies que tots coneixem, en què tots estem patint”. “Catalunya és un país de pau, d’acollida i de diàleg. Per aconseguir aquest diàleg que tant ens manca, cal que no tinguem ningú privat de llibertat pels seus plantejaments polítics”, va expressar Clotet davant d’un públic que va aplaudir les seves paraules.

La festa, que no s’ha posposat com la de Madrid fins l’any que ve per “la situació excepcional i d’incertesa que viu el país” -tal com van explicar els organitzadors en un comunicat a l’octubre-, es va celebrar al Palau de Pedralbes perquè la seu de l’any passat s’havia quedat petita.

Fins allà es van desplaçar cares conegudes de tots els àmbits, des del món polític fins al de la comunicació, passant pel món de l’espectacle o de l’esport. Entre aquests, destacaven la nedadora Gemma Mengual, l’arquitecte Ricardo Bofill, el cantant Joan Manuel Serrat, l’exconseller Santi Vila, Esther Vera, directora de l’ARA -mitjà col·laborador de la gala-,l’exfutbolista Carles Puyol, la model Vanesa Lorenzo, la presentadora Helena Garcia Melero, els actors Peter Vives, Natalia Sánchez i Aina i Marc Clotet, el component d’El Tricicle Carles Sans, Bibiana Ballbé, Antoni Bassas, el Mag Lari, els influencers Carla Hinojosa, Nina Urgell, Miguel Carrizo i Miranda Makaroff, la parella de youtubers The Tripletz o el dissenyadorde moda Juan Avellaneda.

Precisament, els youtubers, ídols de persones molt joves, lamentaven que actualment “hi ha menys conscienciació en relació a la sida perquè s’ha perdut el respecte a la malaltia; s’ha abaixat la guàrdia”. Cal conscienciar, deien The Tripletz, “però cal informar, per no tenir por de les persones malaltes, ni fòbia”. Un punt en què coincidia Avellaneda: “Sembla que hi ha un estigma cap a les persones malaltes de sida i no ha de ser així”. “S’ha de buscar un balanç”, reclamava el creador pel que fa a la posició respecte a la malaltia.

La celebració, que va acabar passada la mitjanit amb la música de Fede Sardá, va comptar amb un sopar tipus còctel dirigit pel xef Nandu Jubany en col·laboració amb tres altres grans cuiners de la ciutat: Carles Gaig, Carles Abellán i Hideki Matsuhisa, del Koi Shunka. Els xefs, amb una estrella Michelin cadascun, van preparar un menú que tenia com a fil conductor el color vermell, tonalitat inclosa també en el dresscode de la vetllada. L’acte va conduït pel periodista Josep Puigbó i la model Judith Mascó, que repetien com a presentadors.