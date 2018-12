Les festes també poden ser sostenibles

Unes festes de Nadal sense excessos, ni gastronòmics ni econòmics, i que siguin respectuoses amb el medi ambient és una opció viable, malgrat la dèria col·lectiva per a un consum desenfrenat aquestes dates. Ho diu el psicòleg Manel Noguera, professor de l’àrea de psicologia de les organitzacions de Blanquerna - Universitat Ramon Llull, que alerta de la idea social generalitzada, molt arrelada i consolidada, de “considerar el Nadal com un moment per deixar-se anar i legítimament caure en conductes excessives, com l’excés de regals, els àpats hipercalòrics i la ingesta massiva d’alcohol”.

Per a aquest expert no és fàcil sobreviure als “estímuls permanents” tant al carrer com als mitjans, ja que es tracta d’una època en què la publicitat té “barra lliure” i l’emoció i la persuasió s’instal·len en els missatges. “En certa manera podríem afirmar que el comprador nadalenc és una persona més dominada pels impulsos primaris que per elements racionals”, diu, perquè associa la compra a la capacitat de donar felicitat. Com més compri, més feliç serà, pensa. Noguera ho resumeix: “Ens unim i ens retrobem en família i ens demostrem que estem en plena forma, i una de les maneres de demostrar-ho és amb el productes de consum, que esdevenen una evidència empírica del nostre benestar. A més a més, hi ha un cert xantatge per part de fabricants per pressionar-nos per comprar. És xantatge el missatge que ens diu que comprem de seguida la joguina estrella de moda, que està a punt d’exhaurir-se, o ens quedarem amb un pam de nas”. Tot això fa pensar que si no compro allò en concret no actuaré correctament i no satisfaré les necessitats de les persones estimades.

Em fa falta?

Sobreposar-se a aquest discurs imperant i prendre’s el Nadal amb, almenys, una altra filosofia, i evitar el consumisme compulsiu, és possible. Per exemple, es pot controlar el consumisme desenfrenat durant el Nadal “responent a un interrogant senzill i fàcil: ¿això em fa falta?” Per contestar caldrà recórrer més a la raó que a l’emoció, i així podrem discriminar el que considerem essencial del que ens és absolutament prescindible. “Més reflexió, més contenció, més mirar endins i menys enfora”, detalla com a solució Noguera.

I per evitar semblar un pop en un garatge, per a ell cal, ras i curt, “viure el Nadal com cadascú decideixi”. És important viure’l de manera autèntica i càlida amb les persones més significatives i que considerem el nostre nucli dur. “Vèncer la pressió social ens pot permetre identificar més clarament les nostres prioritats”, aconsella. Per a ell, contenir-se en el consum no significa perdre la vivència intensa de les festes, sinó més aviat tot el contrari. Més que mai “és el moment de donar valor i qualitat al temps que dediquem als que ens envolten amb propòsits positius”. I per limitar l’escalada consumista cal “focalitzar l’acció en allò que no costa un ral, que deien abans”, de manera que el regal més valuós sigui seure junts a la taula i convertir aquell moment en el més màgic i especial, amb energia positiva i amb voluntat de generar una petjada emocional significativa. “Ho deia El Petit Príncep : l’essencial és invisible als ulls; només s’hi veu bé amb el cor”, sintetitza el psicòleg.

L’ONG Ecologistes en Acció és una de les moltes entitats que han reivindicat aquests dies un consum més sostenible. El 23 de desembre van participar a la Fira de Consum Responsable i Economia Social i Solidària a Barcelona amb la voluntat de donar a conèixer les alternatives per a un consum més sostenible, davant del que consideren “consumisme excessiu propiciat per les campanyes publicitàries”. Aquesta entitat demana “en aquests dies de gran consum” que “s’implementin polítiques concretes per al decreixement” i es posi fre als tractats de comerç que “atempten contra l’autonomia política i les empreses d’economia social”. Ecologistes en Acció defensa en aquest sentit que es reflexioni sobre el que “veritablement ens fa feliços i ens genera benestar, més enllà dels efímers moments de satisfacció que ofereix el consumisme”, per reduir el consum “al que és necessari”.

En la mateixa línia, Vicent Borràs, professor del departament de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i expert en sociologia de consum, explica que cal lluitar contra el missatge que diu que si reps regals vol dir que les persones que t’estimen han pensat en tu i, per tant, “ets un membre de la societat i no un paria”. Aquest sociòleg proposa pensar en regals alternatius i defensa els obsequis immaterials. I llança una proposta per a aquestes festes: una família pot proposar-se no regalar res material “però dedicar-se un dia a estar junts”, diu. Ell té clar que hi ha propostes alternatives al consumisme extrem en què s’ha convertit el Nadal i recorda que fa 50 anys no estàvem instal·lats en “aquesta bogeria” i només els nens rebien un regal -només un!-, “i no com ara, que en reben de tots els adults de la família mentre els adults també es fan regals entre ells”, destaca. Per a Borràs tot plegat s’ha convertit en “una venda de sentiments”, que per a ella és efectivament “insostenible”, critica.

Tot i aquesta allau d’estímuls, les previsions del sector estatal de les joguines són molt similars a les de l’any passat i aquesta campanya de Nadal es preveu créixer un 2%, segons dades de l’Associació Espanyola de Fabricants de Joguines, malgrat que les vendes d’aquest sector pateixen una profunda estacionalitat.

Les alternatives existeixen

Aquesta eufòria nadalenca de què parlen els experts pot fer que per a molts sigui difícil sortir de la roda, especialment pel que fa als regals per als més petits. Davant d’això sempre es pot optar per obsequis amb valors diferencials, com els que proposa l’Espai Ambiental Cooperativa a la web Lavidadelesjoguines.org. Hi plantegen opcions de consum responsable i sostenible de joguines que poden sorprendre. Una opció són les botigues ecològiques “que comencen a despuntar”, segons l’entitat. Una altra són les iniciatives de lloguer de joguines i regals d’experiències immaterials per promoure un estil de vida amb menys residus i sense tòxics que proposa compartir joguines en lloc de comprar-ne de noves.

Però no només aquesta cooperativa reivindica els regals sostenibles; hi ha altres entitats que proposen per a aquestes festes gastar en causes socials, com ho fa l’ONG Oxfam Intermón, que comercialitza productes de comerç just i socialment i ambientalment responsables en àmbits tan diversos com la cosmètica, la moda o els objectes per a la decoració de la llar.

Un cop decidit quines festes volem passar, tant pel que fa als regals com al consum d’aliments i begudes, després cal considerar com encaixa el post-Nadal amb el planeta: embalatges immensos, avets assecats per les calefaccions i residus amb el segell Merry Christmas han de trobar la manera de reciclar-se o reintegrar-se a la natura.

Què podem regalar als nens?

I, sobretot... embolicar amb paper i no amb plàstic

Objectes fets a mà

Joguines que durin en el temps

Joguines de fusta o cartró

Jocs sense piles

Regals de segona mà

Regalar valors com ara apadrinar un amic

La Fundació Vicenç Ferrer (FVF) alerta de la síndrome del nen hiperregalat, definida pels psicòlegs com un efecte que pateixen els infants molt exposats a una gran quantitat d’estímuls en forma de regals que poden arribar a sentir-se anestesiats i a convertir-se en nens poc agraïts. Davant d’aquesta situació, la fundació proposa regalar valors, i concretament un apadrinament, i ha creat #ElHiperregalo, una capsa que conté una carta, una foto i un llapis amb l’objectiu que el nen que ho rebi pugui començar a escriure’s amb el seu nou amic apadrinat, fent que a través d’aquesta acció solidària conegui una altra realitat diferent de la seva.

Nines

de roba

Jocs que es puguin compartir