Barcelona celebra la 8a edició del festival de cervesa artesana

El festival de cervesa artesana Barcelona Beer Festival (BBF) celebra la seva vuitena edició del 15 al 17 de març al recinte firal La Farga de l'Hospitalet. La trobada, que s'ha consolidat com un dels referents en el sector cerveser del sud d'Europa, va rebre uns 33.000 visitants l'any passat.

Com a novetat, i amb l'objectiu de difondre la cultura cervesera, un codi de colors en la cartellera dividirà les begudes del festival en 7 grans famílies. També hi haurà un estand específic per a les cerveses sense alcohol i sense gluten, perquè tothom pugui gaudir de l'experiència. L'objectiu de la trobada és "acostar al públic les últimes novetats del món cerveser i ser una cita ineludible tant per als amants del llúpol com per a tots aquells que s'inicien en el sector", va remarcar el seu director, Mikel Rius.

En el Barcelona Beer Festival 2019 hi haurà 120 sortidors que serviran unes 646 cerveses, un 33% més que l'edició anterior. Entre aquestes es podran degustar cerveses exclusives, tant nacionals com internacionals. L'hospitalenca Osados, elaborada a la cervesera local Tibidabo, reforça el compromís de la ciutat amb el sector i demostra la bona salut de les begudes artesanes a Catalunya. Pel que fa a les col·laboracions globals, Praga portarà a la trobada la Pilsner Urqell, una versió clàssica sense pasteuritzar.

651x366 Assistents del festival l'edició passada / BARCELONA BEER FESTIVAL Assistents del festival l'edició passada / BARCELONA BEER FESTIVAL

Durant tota la setmana la BBF Off portarà a la ciutat comtal un seguit d'activitats relacionades amb el sector, on nombrosos locals dedicaran una programació especial a la cervesa artesana. Els visitants podran assistir a tasts, debats, conferències o sopars de maridatge més enllà del recinte de La Farga.

Mikel Rius considera que "la cervesa és gastronomia" i que "la gastronomia és cultura". Per aquest motiu, el festival comptarà amb sis parades gastronòmiques que permetran completar l'experiència de gustos. Tot i així, la trobada estarà emmarcada en un entorn lúdic i alhora formatiu. Tallers, xerrades i propostes musicals difondran la cultura cervesera entre els assistents. Un racó per veure com es pot fer una cervesa a casa, una presentació sobre el vocabulari del sector o un espectacle familiar de circ són algunes de les experiències que oferirà la vuitena edició del festival.

Espai per a les empreses

El BBF Pro és un espai dedicat als professionals del sector. En els últims anys aquest racó ha guanyat terreny. Dels 5 expositors que hi havia el 2015, enguany hi participaran 35 empreses per presentar les seves novetats i oferir conferències. També hi haurà activitats de treball en xarxa i trobades de professionals entre els més de 1.500 assistents del sector acreditats.

651x366 Actuació músical familiar durant el BBF 2018 / BARCELONA BEER FESTIVAL Actuació músical familiar durant el BBF 2018 / BARCELONA BEER FESTIVAL

Premis amb gust de llúpol

El festival de la cervesa artesana compta amb la seva pròpia competició d'abast internacional, el Barcelona Beer Challenge. El diumenge se celebrarà la gala de lliurament de premis, moment en què se sabrà quina és la millor cervesa en tres categories: premis a les millors cerveses per estils, premi a la millor cervesera i premi a la millor cervesera novell. L'any passat la cervesera guanyadora va ser la Birrificio di Cagliari i es van presentar un total de 1.004 cerveses.

En la seva vuitena edició, el Barcelona Beer Festival llança el premi Steve Huxley, en reconeixement a la carrera professional, en honor a Steve Huxley, que va ser, per a molts, el pare del sector cerveser artesà català. Els objectius d'aquest premi són reconèixer trajectòries professionals, així com mostrar els valors positius de companyonia, fraternitat, innovació i intercanvi de coneixement. El guanyador es donarà a conèixer a la gala de diumenge.

651x366 Birrificio di Cagliari va ser la guardonada com a millor cerveseria l'any passat / BARCELONA BEER FESTIVAL Birrificio di Cagliari va ser la guardonada com a millor cerveseria l'any passat / BARCELONA BEER FESTIVAL

El festival funciona amb els gots i les monedes pròpies del festival, serigrafiades amb el rostre de Steve Huxley. Només se servirà en aquests gots i es cobrarà amb les monedes Huxley. Tot i així, s'editarà una guia en paper, que explicarà el funcionament del festival, articles sobre el sector i ressenyes de les cerveses que s'ofereixen. En tot el recinte hi haurà un conjunt de voluntaris identificats amb armilles grogues, que recomanaran als assistents què tastar segons els gustos i les preferències.