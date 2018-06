El germà del fundador de Tesla lloga totes les ruïnes d'Empúries durant tres dies per casar-s'hi

Kimbal Musk, germà d'Elon Musk, fundador de l'empresa de cotxes elèctrics Tesla, es casa aquesta tarda a les ruïnes d'Empúries amb Christiana Wyly, filla del milionari texà Sam Wyly i amb la qual ja es va casar a l'abril a la ciutat nord-americana de Dallas. Segons ha pogut saber l'ARA, Musk ha llogat per al seu casament totes les ruïnes d'Empúries durant tres dies. Un punt de partida potent, però que no serà res comparat amb la factura final de l'esdeveniment, al qual s'esperen uns 300 convidats, entre els quals es preveu que hi hagi 'celebrities' nord-americanes molt conegudes.

Tot i que des de fa tres anys llogar els jaciments arqueològics per celebrar-hi esdeveniments és una pràctica comuna, no és habitual que el lloguer sigui de tots els espais disponibles alhora i que, a més, s'allargui tres dies consecutius. Els jaciments, que es lloguen per parts, tenen un preu de lloguer que pot anar des dels 400 euros l'àrea més barata fins als 1.000 euros la més cara. En qualsevol cas, el preu de la reserva serà el menys important en aquest casament, que tindrà pràcticament un treballador de l'organització per cada convidat, en bona part a causa de les enormes mesures de seguretat que s'han pres i que passen fins i tot per fer signar contractes de confidencialitat a les persones que hi treballaran. I és que per al seu segon casament, la parella no s'ha estat de res i ha volgut deixar enrere la celebració 'íntima' que van fer a l'abril en un restaurant mexicà de Dallas, tal com van recollir mitjans locals.

540x526 Kimbal Musk i Christiana Wyly / INSTAGRAM Kimbal Musk i Christiana Wyly / INSTAGRAM

Un dels elements centrals del casament és la gastronomia, un dels punts forts del nuvi, que és empresari de la restauració als Estats Units, on té cadenes tan conegudes com The Kitchen Cafe i The Next Door. Per a l'àpat, que tindrà lloc a la zona de l'Àgora després d'haver-se celebrat la cerimònia a Les Oliveres –l'espai situat entre el poblat grec i el romà–, Musk i la seva dona han tingut molt clar que volien que el menjar fos "de productors locals, saludable, ecològic, molt senzill i d'una qualitat molt molt elevada". Una opció per a la qual han confiat en l'empresa El Molí Càtering, de la mateixa propietat que l'hotel i restaurant El Molí de l'Escala, un dels més reconeguts de la zona.

540x306 Restaurant El Molí de l'Escala Restaurant El Molí de l'Escala

El menú se servirà en dos temps: primer dempeus en format còctel i després amb els convidats asseguts. Musk, que té una gran vocació com a activista alimentari i ha arribat a dir que "el menjar és el nou internet", ha triat per al seu casament la cuina mediterrània. Una aposta que es traduirà en amanida, un arròs i una mitjana de vedella a taula; i en delícies com gambes de la zona, pa amb tomàquet i pernil ibèric tallat al moment durant el còctel, on hi haurà, a més, diversos 'show cookings'.

'Reservar' un poble

La festa de Musk, que és accionista de les grans empreses que dirigeix el seu germà (Tesla i SpaceX), durarà tres dies per a alguns dels convidats, que ja són a la zona des de divendres, quan els nuvis van voler oferir un precasament al poble de Sant Martí d'Empúries, que forma part del municipi de l'Escala i està a només 500 metres de les ruïnes. Per a la festa van 'reservar' tot el poble, que van 'tancar' només per a ells aplicant el mateix sistema de quan es fa un rodatge cinematogràfic. Per poder fer servir el poble per al precasament han hagut de compensar econòmicament les botigues i bars que hi ha per les pèrdues que els generarà estar un dia tancats.

540x351 Elon Musk, fundador de PayPal, Tesla i SpaceX, és propietari de la 54a fortuna més gran del món segons 'Forbes' / INSTAGRAM Elon Musk, fundador de PayPal, Tesla i SpaceX, és propietari de la 54a fortuna més gran del món segons 'Forbes' / INSTAGRAM

L'Escala és un municipi en què els dos germans Musk, Elon i Kimbal, se senten a gust, perquè passen completament inadvertits. El fet que estigui allunyat d'altres zones de la costa mediterrània amb més prodigament de famosos com Marbella, Eivissa o la Costa Blava és un punt a favor d'aquesta àrea del golf de Roses, on s'estalvien l'atenció mediàtica que tindrien en aquests altres llocs. Aquí, tot i que el casament ha implicat reservar la pràctica totalitat dels hotels de la zona, ha transcendit molt poca informació sobre l'esdeveniment. Una fita difícil d'aconseguir si tenim en compte l'interès que solen suscitar els Musk, dels quals només la fortuna d'Elon s'estima, segons 'Forbes', en uns 15.600 milions de dòlars, cosa que el situa en el 54è lloc del rànquing de les 100 persones més riques del món.

540x524 Kimbal Musk amb la seva mare, Maye Musk, i la seva dona, Christiana Wyly després del seu casament a Dallas / INSTAGRAM Kimbal Musk amb la seva mare, Maye Musk, i la seva dona, Christiana Wyly després del seu casament a Dallas / INSTAGRAM

Una família complexa

Tot i que els Musk mantenen una relació dolenta amb el seu pare, Errol Musk, sí que es mantenen units amb la seva mare, Maye, i la seva germana, Tosca, a les quals s'espera veure al casament. L'enllaç també pot servir per veure si Elon, el més famós de la nissaga, hi acudeix amb alguna parella nova. Des que ho va deixar amb l'actriu Amber Heard el 2017 no s'ha conegut cap nova relació a l'empresari. La núvia, coneguda per ser una activista mediambiental, ja va estar casada entre el 2013 i el 2015 amb Skin, la cantant del grup Skunk Anansie. La parella no va tenir fills. El nuvi, de 45 anys, està divorciat i té tres fills que s'espera estiguin presents aquesta tarda a la cerimònia.