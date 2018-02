De la fusta a l’estampació digital (o les mil maneres de llegir un arbre)

REVOLUCIÓ EN PETIT FORMAT

Unes arracades geomètriques de Wolf&Moon, un espectacular barret d’ala rígida d’Eli Urpí, un corbatí informal de Two Guys... Sabeu què tenen en comú aquests accessoris de disseny? Que tots tres estan fets de fusta, ja sigui lacada, tintada o al natural. D’un temps ençà, molts creadors han trobat la manera d’explotar en petit format la bellesa de la fusta. I no sembla una moda passatgera. Un elegant rellotge de Seqoya, una magnífica bossa de mà de Bakari, unes ulleres de sol de Palens... Seguim?

UN LLENGUATGE CONCEPTUAL

Al dissenyador ucraïnès Vasily Butenko li agrada observar la natura. Segons ell, és el caos dins de l’ordre. També sap que és inimitable i que només pot representar-se conceptualment. Aquesta és la gènesi de Mess, un llum de sobretaula d’alumini que s’inspira en la morfologia d’un arbre. D’aquí també beuen moltes peces de mobiliari contemporani, com l’inquietant banc de roure de Benjamin Graindorge o la taula auxiliar BoBo de RKNL, un homenatge el baobab africà.

LA GRAN FONT D’INSPIRACIÓ

Desconeixem si a l’escultòrica prestatgeria d’Olivier Dollé s’hi pot trobar algun exemplar d’ El libro de la madera, de Lars Mytting, o bé de La voz de los árboles, de Tracy Chevalier (tots dos llibres molt recomanables, per cert). El que sí que sabem és que aquest fuster francès va emmirallar-se en les branques d’un arbre per fer la seva creació més cèlebre, disponible en diferents mides i acabats. Antoni Gaudí ja va deixar-ho dit: “Tot surt del gran arbre de la natura”. Paraula de geni.

TAN REAL COM UNA FOTO

Durant molts anys, els estampats hiperrealistes han sigut una tendència marginal perquè reproduir fidelment una fotografia sobre teixit, a més de car, era tècnicament complicat. Ara bé, el boom de l’estampació digital ha canviat les regles del joc i ha alimentat l’esperit creatiu de molts dissenyadors. Mireu les col·leccions de moda de Mary Katrantzou! O submergiu-vos en la marca Zubi, unes bosses que ho peten des que les germanes Zubizarreta hi imprimeixen les fotos dels seus paisatges favorits.

LA PELL ARRANCADA

L’escorça de l’alzina surera alimenta sectors tan diversos com el dels revestiments o el dels taps. Però hi ha vida per al suro més enllà de la tradició? La resposta es sí. Un cas especialment interessant és el del dissenyador anglès Benjamin Hubert, que amb els residus de la indústria vinícola portuguesa fabrica llums amb blocs de suro reciclat. Per les seves qualitats, el suro convencional també està agafant força en el calçat d’autor, com demostren aquestes sabates de Magro Cardona.

EL PODER DE LA NATURA

“Vaig anar als boscos perquè volia viure deliberadament, enfrontar tot sol els fets essencials de la vida i veure si podia aprendre allò que havia d’ensenyar-me”. Ho sabia el filòsof Henry David Thoreau (autor de l’incommensurable Walden ) i ho hauria de saber tothom: mai s’ha de perdre la connexió amb la natura. Potser per això ens omplim la casa de plantes o empaperem la paret amb papers pintats que ens evoquen paisatges plens de vida, com aquest d’arbustos orientals de Sophia Pega per a Tres Tintas.

MODA BEN ESTAMPADA

Per tancar la col·lecció d’hivern 91/92 el dissenyador japonès Yohji Yamamoto va presentar un vestit construït exclusivament amb panells de fusta. Una proposta més propera a l’escultura que a la moda; potser per això es conserva al MET de Nova York i no en un armari particular. Amb més subtilesa -i bon olfacte comercial-, alguns dissenyadors s’han inspirat en les vetes de fusta per crear estampats realistes. Aquest vestit de seda el signa Rodarte, però aquesta via també l’han explorat noms com Jean Paul Gaultier, Céline i Balmain.