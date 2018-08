El futur rei de Dinamarca salta a l'escenari del festival Smukfest

Frederic de Dinamarca, primogènit de la reina Margarida, ha demostrat que als 50 anys es pot ser molt jovial malgrat el càrrec de príncep i l’edat. Ho ha fet durant el festival Smukfest, que se celebra cada estiu en una fageda a tocar de la localitat danesa de Skanderborg. El príncep va acabar dalt de l’escenari després del concert de la banda de rock Nephew.

Tal com es pot veure en molts vídeos gravats pels assistents que corren per les xarxes, el cantant del grup, Simon Kvamm, va dividir el públic en dos grups per veure qui cantava millor. Una vegada separada la platea, els va dir que sortia un moment de l’escenari per anar a buscar un jutge que decidís. La tornada a l’escenari va ser espectacular, ja que quan la gent va veure que el jutge seria el futur rei del país van aplaudir i cridar molt eloqüentment.

Frederic, que va pujar a l’escenari amb pantalons curts i una camisa estampada 100% festivalera, es va comprometre davant de la multitud a declarar festiu el dilluns següent al festival, cosa que també va generar molts aplaudiments. Amb l’aparició, Frederic es va convertir en el cap de cartell del festival, on enguany hi actuen artistes de la talla de Britney Spears o Shawn Mendes.