Els germans Canut celebren els 40 anys de la botiga MAD

Era entre el 5 i el 6 de desembre del 1978, en plena votació de la Constitució, que els germans Albert i Eduard Canut van obrir una botiga que estava destinada a marcar un precedent en el món de la moda a Barcelona. Situada al número 107 de la rambla Catalunya, els seus gairebé quatre-cents metres quadrats han exposat col·leccions d’alt nivell de marques com Yves Saint Laurent, Ted Lapidus, Hervé Léger, Cacharel, Helmut Lang, Valentino, Alberta Ferretti, Blumarine, Guiseppe Zanotti, Givenchy, Roberto Cavalli, Avant Toi, Moncler, Herno, Missoni, Joseph, N21 o Alessandro Dell’Acqua, entre moltes altres. De fet, els dos germans, que es caracteritzen pel seu esperit emprenedor, van revolucionar la ciutat creant el concepte de multimarca. I encara avui dia, quaranta anys després, continuen fent una mitjana de deu viatges a l’any a París i Milà per descobrir marques noves per exposar als seus penjadors.

Amb tot, a la botiga també s'hi pot trobar una col·lecció pròpia feta a mida al seu 'atelier' i dissenyada per Eduard Canut, que és un servei personalitzat que se suma a la sastreria a mida que encara avui ofereixen. Segons Albert Canut, les dones de talla gran, i d’alt poder adquisitiu, agraeixen molt aquesta oferta. D’altra banda, des del 2014 també van obrir el MAD for Men, una col·lecció per a home ubicada al pis principal de l’establiment.

L’Albert i l’Eduard s’enorgulleixen de formar un tàndem perfecte a l’empresa: mentre que l’Albert dirigeix la secció financera i de pressupostos, l’Eduard s’encarrega de les compres i la part creativa. Però tots dos vetllen per donar un toc màgic a aquest emblemàtic establiment, on intenten que els clients se sentin part d’una gran família. "La nostra prioritat és l’atenció personalitzada", explica Albert Canut, que assegura que tots els seus clients són considerats com a ‘vips’ i que amb alguns hi tenen una amistat que ja fa més de trenta anys que dura.