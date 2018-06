Què hi fa un guàrdia civil desfilant al 080?

Al 080 Barcelona Fashion sempre hi ha espai per a les sorpreses i enguany ha sigut la presència d'un guàrdia civil desfilant a la passarel·la. Es tracta de Jorge Pérez Díez, de 35 anys, que va saltar a la fama a les xarxes socials quan la Guàrdia Civil va utilitzar una foto seva a mitjans d'abril en el compte oficial de Twitter del cos. La imatge es va fer viral aquell mateix dia i va acumular milers de comentaris que lloaven el físic del (fins llavors) desconegut agent.

En qüestió de setmanes es va saber quin era el seu nom i una agència de models de Barcelona es va posar en contacte amb ell per proposar-li col·laboracions. Dit i fet. Pérez és aquests dies a Barcelona en motiu del 080, on ha desfilat per a les marques Miquel Suay i ES Collection.

540x908 En un moment de la desfilada de Miquel Suay / 080 En un moment de la desfilada de Miquel Suay / 080

"Estic molt content de ser aquí", deia al 'backstage' el guàrdia civil. "He aprofitat uns dies de vacances per venir i m'està encantant l'experiència". Diu que al cos s'han pres molt bé la seva nova feina i que els companys n'estan molt contents. Després del 080 caldrà veure quines noves passarel·les esperen al guàrdia civil més famós del moment.