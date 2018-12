Fer humor sobre l'exhumació de Franco o la monarquia? L'anunci de Nadal de Campofrío carrega "contra els ofesos"

Imagineu-vos una botiga de luxe on les persones compressin acudits en lloc de joies "perquè avui dia fer un acudit surt tan car que pocs s'ho poden permetre". Aquest és el plantejament inicial del nou anunci de Nadal de Campofrío, que aquest dimarts ha aconseguit colar-se entre les tendències més seguides a Twitter amb un vídeo "contra els ofesos" que posen límits a l'humor.

A l'espot, actors i humoristes es planten a la botiga per endur-se acudits sobre temes polèmics com l'exhumació de Franco o la monarquia. "Ets periodista i vols un acudit sobre la monarquia? Perdràs la feina segur", diuen els botiguers a Jaime Peñafiel, un dels famosos que participen a l'anunci, on també hi surt l'humorista David Broncano i els actors Sílvia Abril i Antonio de la Torre. A la botiga també s'hi poden comprar acudits polèmics sobre funerals, sobre discapacitats o sobre gitanos.

Tot i que no es fa cap referència a fer broma sobre la relació entre Catalunya i Espanya –massa polèmic, potser?– la proposta de Campofrío fa pensar en el rebombori que hi va haver a causa de l'esquetx d''El intermedio' en què Dani Mateo es mocava amb la bandera espanyola. En aquell moment, un sindicat policial va denunciar Mateo i l'humorista va haver de declarar davant del jutge. "L'humor no hauria de ser un luxe, sinó un bé de primera necessitat", reivindica l'espot.