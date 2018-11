260x366 L’hereva d’Inditex, una núvia Valentino / Peter Lindbergh / EFE L’hereva d’Inditex, una núvia Valentino / Peter Lindbergh / EFE

Marta Ortega és la filla del fundador de l’imperi tèxtil més poderós d’Espanya, Inditex, però quan es tracta del seu casament prefereix l’alta costura i, en concret, Valentino. L’empresària i vicepresidenta d’Inditex s'ha casat avui amb Carlos Torretta, agent de models i fill del dissenyador Roberto Torreta, en una íntima cerimònia civil que ha tingut lloc a la Corunya.

Ortega, que anteriorment va estar casada amb el genet asturià Sergio Álvarez, ha triat un disseny de Maison Valentino, la casa italiana dirigida per Pier Paolo Piccioli, en to “rosa gairebé blanc”, tot i que les fotos en blanc i negre que ha distribuït la parella no permeten apreciar-ho. El conjunt estava format per una camisa de gasa de coll alt i punys tancats i una faldilla de tub i cintura alta amb butxaques. Pel que fa al nuvi, ha optat per un vestit confeccionat a mida per la sastreria londinenca Savile Row.

540x306 L’hereva d’Inditex, una núvia Valentino / Peter Lindbergh / EFE L’hereva d’Inditex, una núvia Valentino / Peter Lindbergh / EFE



Tot i que la núvia ha preferit Valentino a Inditex, els dissenys de l’empresa familiar han estat presents gràcies als testimonis escollits per Ortega, que anaven vestits de Massimo Dutti.

Un cop acabada la cerimònia, celebrada a la casa familiar d’Ortega, la festa s'ha traslladat al Club Nàutic, on se servirà un còctel gastronòmic elaborat pel gallec Javier Olleros, de Culler de Pau, i Ricardo Sanz, de Kabuki.

En el llistat de convidats a l'enllaç hi figuren la model Eugenia Silva i el seu marit Alfonso de Borbón Yordi, Jon Kortajarena, l'empresari Rosauro Varo i la seva dona, l'actriu Amaia Salamanca. També n'hi ha d'internacionals, com Athina Onassis i Jessica Springsteen, filla del Boss , a qui Marta Ortega coneix dels anys que es va dedicar a la competició hípica.