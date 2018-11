És l’hora del vi novell

Els vins solen fer-se esperar. Cal ser pacients durant mesos, o fins i tot anys, fins que es culmina el procés d’elaboració iniciat amb la collita del raïm, però hi ha una excepció: ara al novembre és quan s’enceta el vi novell, que és el primer que es pot tastar després de la verema acabada tan sols unes setmanes abans. Aquest marge de temps tan curt s’experimenta directament a la copa. Quan es degusta el novell es percep una explosió de fruita i frescor al paladar, just al contrari que un vi envellit que ha madurat en una bota.

L’arribada del novell és tot un esdeveniment que a França han convertit en un ritual amb la festa del Beaujolais Nouveau. A partir del tercer dijous de novembre, els supermercats de tot el país s’inunden d’aquest vi, que també és el que estrena la nova anyada amb el lema Le Beaujolais Nouveau est arrivé! Hi ha una gran expectació perquè és el primer resultat tangible de la verema.

Aquí també s’elabora vi nou. Tradicionalment, les masies que ja tenien novell col·locaven una branca de pi acabada de tallar a l’entrada, un símbol que encara perdura. A Barcelona, al Celler de Gelida del barri de Sants, renoven la branca cada any pels volts de Sant Martí, l’11 de novembre. És una data assenyalada per al vi nou, com mostra la dita: Per Sant Martí, mata el porc i enceta el vi. S’havien celebrat moltes festes per Sant Martí, però ara no desperta la il·lusió que genera el beaujolais. Tot i això, nou cellers catalans s’han conjurat amb l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) per trencar aquesta dinàmica i facilitar que tothom sigui partícip de l’anhelat moment d’obrir el primer vi de l’any. Una de les poques oportunitats de tastar-ne diverses mostres és avui dissabte al Palau Robert, on els nou cellers ofereixen degustacions del novell que embotellen. Tots són de denominació d’origen i els tiquets valen un euro. La fira se celebra per segon any consecutiu amb la idea de “traslladar a tothom l’eufòria del vi nou acabat”, explica Jaume Martí, de la Cooperativa de Bot (DO Terra Alta), que té el celler Sant Josep Vins. Martí defensa que el novell “és el gust més primari del vi, el més genuí, el més original”. Hi sol predominar la sensació afruitada i habitualment té un grau alcohòlic més baix. Tot plegat el fa un vi sense complicacions i més fàcil de beure, sempre amb moderació.

Martí reivindica que tastar-lo pot ser una bona manera d’endinsar-se en el món del vi per a qui no s’ha atrevit encara a fer-ho, però també pot resultar interessant per a algú que ja ha fet el pas però desconeix el novell. “Si t’agrada el vi i no assaboreixes aquest primer escaló, t’estàs perdent alguna cosa”, sosté. A Sant Josep Vins participen en la festa del Palau Robert amb el Novell de Bot, que elaboren només amb garnatxa negra, una varietat autòctona en la qual es pot apreciar perfectament la fruita. Per enllestir aquests vins es tarda entre 40 i 70 dies, entre la collita i l’embotellament, i el moment òptim per gaudir-los és dins dels dos o tres primers mesos.

Conèixer el cicle del vi

Els cellers també creuen que cal apostar pel novell perquè tothom tingui present “que el vi té uns cicles”, explica Josep Maria Tegido-Mallart, soci i un dels responsables del Celler Cooperatiu Espolla (DO Empordà). “El novembre tradicionalment és quan apareix el primer de l’anyada”, recalca. És una manera de promoure que un país que acumula segles d’elaboració de vi no sigui aliè a les fases de la vinya i el celler.

En els últims anys s’havia perdut “una mica la il·lusió” pel novell, reflexiona Martí, pel fet que de vegades no s’havien tingut gaires contemplacions a l’hora de vendre’l. Ara els cellers aposten per oferir un vi nou que sigui de qualitat, sovint embotellat i que resisteixi el pas dels mesos. A la masia de Can Calopa de Dalt, a Collserola, l’únic indret del municipi de Barcelona on hi ha vinya i es fa vi, ja van celebrar la festa del novell el cap de setmana passat. Els assistents han pogut degustar dos novells negres: un de garnatxa i un de samsó. Per a Íñigo Haughey, enòleg i responsable de producció a Can Calopa, celebrar l’arribada del novell “és un començament” amb la idea de “marcar el camí” a seguir. Recorda que els últims anys l’estrena del vi nou s’havia posat en pràctica també aquí amb el beaujolais francès. “Per què no fem el mateix que abans es feia sempre per Sant Martí?”, pregunta.

Ser els primers d’Europa

Toni Falgueras, del Celler de Gelida, sosté que encara hi ha molt de recorregut per aprofitar l’atractiu del novell. Queden enrere els anys en què fins i tot es va celebrar una festa a El Molino per donar-li la benvinguda, o es feia un acte a la Generalitat, però Falgueras creu que a Catalunya hi ha un tret diferencial que podria permetre situar el país al capdavant del continent. “El vi novell està en millors condicions per poder ser el primer vi d’Europa”, assegura.

El beaujolais francès cada any arriba amb una exitosa campanya de màrqueting al darrere. Catalunya podria instituir com a tret de sortida de la venda del novell l’11 de novembre, uns dies abans que el tret de sortida del beaujolais. Les condicions climàtiques també faciliten que aquí el raïm es culli abans i, per tant, el vi es pot enllestir amb anterioritat. “Podem tenir el primer vi d’Europa perquè som a baix de tot, i això ho podem explicar a tot el món”, subratlla Falgueras, si bé creu que caldria posar tothom d’acord per no oferir-lo abans de Sant Martí.

Al Celler de Gelida ja fa dies que anuncien que tenen vi nou. Amb els castellers de Sants van penjar la branca de pi a l’entrada de l’establiment el 9 de novembre i s’hi estarà tot l’any, fins que la renovin. A més de Sant Josep Vins i el Celler Cooperatiu Espolla, al Palau Robert deixen tastar el novell aquest dissabte Carles Andreu, Vins Petxina i Portell Vins i Caves (amb vins de la DO Conca de Barberà), Celler Masroig (DO Montsant, al Priorat) i el Celler Cooperatiu La Granada, Maset i Covides (DO Penedès). Aquest últim productor s’ha afegit aquest any a la convocatòria, que no és l’única, per celebrar l’arribada del vi nou: aquest mateix dissabte fan la seva pròpia festa al Celler Masroig i a l’Embutada a Tarragona. Vila Viniteca també organitza des del 1994 una altra festa, que enguany serà dijous al barri de la Ribera de Barcelona amb una trentena de cellers.