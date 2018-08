L’hort de tardor

Avui ens fixarem en les tasques per fer durant la tardor per mantenir l’hort en plena forma. Comencem pel mes d’ octubre. Serà el moment que sembreu bledes, enciams, escaroles, cebes, espinacs, raves, julivert, pèsols i faves, i de trasplantar els bròquils de primavera. Si la collita ha anat bé (i si n’heu plantat, esclar!) podreu recollir alls tendres, apis i porros, a banda d’alguns fruits més d’estiu, com la carbassa, el carbassó, el cogombre i enciams i tomàquets. Pel que fa als fruiters, és temps de collir peres, figues, codonys i caquis, i també d’adobar els arbres fruiters. També podeu aprofitar per començar a preparar compost amb les restes de les collites, fulles, fruits, etc.

De cara a novembre, podeu sembrar bledes, espinacs, pèsols, faves i cigrons, mentre comenceu a collir carxofes, coliflors i escaroles. Amb la baixada de les temperatures, també caldrà que comenceu a pensar a protegir les plantes de les gelades. I pel que fa a les fruites, és temps per collir aranyons, caquis i olives.

I l’últim mes de l’any, al desembre, tocarà continuar tenint cura de l’hort. Serà el moment perquè sembreu julivert i pèsols, a més de bledes, escaroles i enciams, que en podeu fer créixer tot l’any. És un mes més tranquil, que podeu aprofitar per fer manteniment del vostre espai d’hort i per començar a preparar la terra per a les grans sembres de primavera. Podeu aprofitar per plantar crisantems a la zona on teniu l’hort, ja que ajuden a prevenir la presència de la mosca blanca, que perjudica moltes varietats. Pel que fa als fruiters, hi ha algunes varietats que podeu plantar en aquest moment, tot i que s’han d’evitar els dies en què hi hagi perill de glaçades. El desembre també és un bon mes per començar a fer la poda de moltes plantes i arbres.

El consell A l’hora de plantar faves i cigrons, els pagesos recomanen fer-ho quan hi hagi lluna creixent, mentre que els alls és millor plantar-los amb lluna minvant

Demà ens fixarem en les tasques que s’han de fer durant l’hivern.