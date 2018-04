La infanta Cristina reapareix a una missa pel seu avi

La vida apartada de la casa reial espanyola que tenia la infanta Cristina des que va esclatar el cas Nóos sembla que es comença a desintegrar. A l’espera que es conegui la sentència ferma sobre el cas que afecta Iñaki Urdangarin, sembla que el cordó sanitari per protegir la institució monàrquica d’ella es comença a aixecar.

Aquest dimarts hi havia una clara mostra d’això al monestir de San Lorenzo del Escorial, a Madrid, on se celebrava una missa commemorativa pels 25 anys de la mort del seu avi, Joan de Borbó, les restes del qual reposen allí. Acompanyada per la seva cosina Alèxia de Grècia i sense el seu marit, la filla petita del rei emèrit arribava al servei religiós somrient per asseure’s al lloc que tenia reservat a primera fila. La seva presència allí escenifica una reintegració als actes públics de família -que no representatius- per la importància de l’esdeveniment, on hi havia invitades figures com Esther Koplowitz, representants d’altres cases reials i membres del govern espanyol. En total 250 persones.

Allí també va coincidir amb els actuals reis espanyols, que són els que un major mur han aixecat envers ella. De fet, és públic com s’han arribat a deteriorar les relacions familiars al llarg dels darrers anys, on les coincidències amb els actuals reis es poden comptar amb els dits. Cristina no coincidia amb el seu germà i amb Letícia des del funeral de la seva tieta Alicia de Borbón-Parma, al maig des del 20017.

Al desgel que suposa l’assistència del funeral se suma la visita que a principis d’any el rei emèrits va fer a Suïssa, on ha estat apartada durant tots aquests anys Cristina. La infanta no havia estat al multitudinari 80è aniversari del seu pare el dia 5 de gener i Joan Carles, com a compensació, va assistir dies després al d’Iñaki Urdangarin a Ginebra, on també hi va anar la infanta Elena.