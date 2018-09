Un jutjat investiga Gerard Piqué perquè conduïa sense punts al carnet

El jutjat d'instrucció número 27 de Barcelona ha obert una investigació per un delicte contra la seguretat viària contra Gerard Piqué, després que divendres fos aturat per la Guàrdia Urbana i els agents detectessin que el central circulava sense punts al carnet. En aquest procediment el jutjat ha demanat a la direcció general de Trànsit si la pèrdua de punts del carnet es va comunicar de manera personal a Piqué, tal com estableix la llei.

El jutjat està pendent de rebre aquesta informació oficial per decidir si obre noves diligències o actuacions sobre el cas. Conduir sense punts al carnet ja no es considera una falta administrativa sinó un delicte contra la seguretat viària que pot ser penat amb multa, hores de servei a la comunitat o una pena de presó de fins a sis mesos. Divendres passat la Guàrdia Urbana va aturar el cotxe de Gerard Piqué quan circulava per l'Eixample. Després de demanar-li la documentació i fer les comprovacions reglamentàries, els agents van constatar que el central del Barça no tenia punts al carnet.