La milionària jubilació de Celia Villalobos

Celia Villalobos s'ha jubilat recentment després d'una vida dedicada plenament a la política professional. Deixa enrere una carrera farcida de càrrecs institucionals de tota mena que li va permetre comprar-se als anys 90 un àtic al centre de Màlaga, ciutat d'on va ser alcaldessa. Tal com publica el portal Vanitatis, Villalobos s'ha venut la propietat coincidint amb la seva jubilació per una quantitat pròxima als 800.000 euros. Una xifra inaudita per a persones amb salaris normals però que ella i el seu marit, el també popular Pedro Arriola, han pogut pagar còmodament durant la seva vida laboral.

La propietat, que té 180 metres quadrats, està ubicada a la plaça de l'Obispo de Màlaga i té una generosa terrassa amb vistes privilegiades a la catedral de la ciutat i a les processons de Setmana Santa, que tenen en aquesta ciutat un dels seus punts àlgids. De fet, la publicació remarca que, per les seves singularitats, el pis va tenir moltes persones interessades en comprar-lo. Villalobos, de 69 anys, conserva un xalet prop d'allà, a Torremolinos, que s'entén que li ha fet descartar aquesta propietat de la seva cartera.

Segons han publicat diversos mitjans, després de tot el seu cúmul de càrrecs, li pertocarien d'entrada 24 mesos de la paga constitucional bàsica, que és de 2.900 euros bruts. Al llarg de la seva carrera, durant la qual ha sigut ministra de Sanitat, vicepresidenta del Congrés i eurodiputada, ha arribat a cobrar fins a 7.500 euros mensuals. En els últims temps en cobrava al voltant dels 4.300.