La justícia dictamina que Javier Sánchez Santos és fill de Julio Iglesias

Quatre mesos després que Javier Sánchez Santos, de 41 anys, presentés una prova d'ADN als jutjats per aconseguir que la justícia reconegués que és fill de Julio Iglesias, el valencià s'ha sortit amb la seva. Després de tres dècades de lluita per demostrar que el que li havia explicat la seva mare era veritat, per fi ha quedat oficialitzada aquella relació que Iglesias, de 74 anys, va tenir amb una ballarina l'any 1975 a Sant Feliu de Guíxols però que no va voler mai reconèixer obertament.

Segons 'Corazón TVE' i tal com han recollit diversos mitjans, el jutjat de primera instància número 13 de València ha resolt a favor de Sánchez sentenciant que el seu ADN i el del cantant de 'Por el amor de una mujer' són compatibles en un 99,9%. El cantant, que no es va voler mai sotmetre voluntàriament a cap prova, té ara 20 dies per recórrer la sentència.

La sentència porta implícita la confirmació que Iglesias va ser infidel amb la ballarina a Isabel Preysler, ja que el 1975, quan va néixer Sánchez, estaven casats.