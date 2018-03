Les lleres dels rius Llobregat, Anoia i Cardener seran transitables

Una de les millors vies blaves que hi ha a prop de Barcelona és la de l’últim tram del Llobregat, la que va entre el Pont del Diable (Martorell) i la desembocadura, al Prat de Llobregat, que és transitable a peu i en bicicleta. Està previst que aquest tram de via blava pugui continuar amunt, fins al naixement del riu, a Castellar de n’Hug, gràcies a un ambiciós projecte de la Diputació de Barcelona, que té el suport de la Generalitat de Catalunya.

La via blava del Llobregat recorrerà 186 quilòmetres, tot passant per un grapat de comarques: el Berguedà, el Bages, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Barcelonès. Començarà a les fonts de Castellar de n’Hug i finalitzarà a la desembocadura, i passarà per llocs singulars com Sant Benet de Bages o els peus de Montserrat, en un recorregut que aplega una quinzena de colònies tèxtils. S’ha previst fer actuacions per millorar el camí de la vora de tot el curs fluvial, recuperar camins històrics i elements patrimonials i paisatgístics; a més, espais naturals fins ara desconeguts o descuidats esdevindran accessibles. Els dos principals afluents del riu Llobregat, el Cardener i l’Anoia, també seran vies blaves. La via blava del Cardener seguirà 50 quilòmetres de recorregut per la comarca del Bages, i la via blava de l’Anoia seguirà els 70 quilòmetres de riu per les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès i el Baix Llobregat.

“Els rius han sigut un element essencial en la comunicació del nostre territori. Volem demostrar que encara ara poden ser un eix de comunicació sostenible i, d’alguna manera, retornar als rius i a la ciutadania que viu al seu voltant una part del munt de coses que ens han donat”, diu Xavier Font, cap de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona. “Aquesta podria ser una de les principals motivacions que impulsen el projecte de les Vies Blaves Barcelona. Un projecte que inicialment només buscava la connexió física entre el Pirineu i la Mediterrània (entre Castellar de n’Hug i el Prat de Llobregat) a través d’un sender de Gran Recorregut (GR-270), ara es preveu com una via de 3 metres d’amplada, segregada del trànsit motoritzat i que vertebrarà una xarxa territorial de mobilitat, sobretot per als senderistes i cicloturistes. I realment valdrà la pena recórrer-la, perquè passejarem per paisatges ben variats -la muntanya del Pirineu, les planes del Bages o la part més urbana del Baix Llobregat-, però també pel patrimoni que se situa al voltant del riu -des del Romànic fins a les colònies industrials o fins i tot el patrimoni més modern-. I de ben segur que ens sorprendrà a tots, tant a turistes com a residents que durant dècades han viscut d’esquena al riu, perquè era un riu industrial, per treballar, no per disfrutar-ne en temps de lleure o per moure’s entre els pobles”, diu Xavier Font. I afegeix: “Encara queda molta feina de planejament, però esperem que a partir del 2020 comencem a veure en funcionament bona part de les Vies Blaves Barcelona”.