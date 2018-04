La luxosa Setmana Santa de Melania Trump

Durant aquesta Setmana Santa, la primera dama dels EUA, Melania Trump, s’ha sumat a les tendències de primavera amb looks similars a d’altres d’anteriors amb què ha tingut un cert èxit. Potser per això, el preu no ha estat cap inconvenient per a l’eslovena, que entre els dos ha fet una gran inversió.

Durant la tradicional recerca d’ous de Pasqua al jardí de la Casa Blanca, Trump va portar un abric curt amb doble botonada molt similar al rosa de Valentino que es va posar a l’octubre del 2017 per visitar un orfenat. El que ha dut en aquesta ocasió, de caixmir i signat per Burberry, tenia un cost de 2.100 €. L’altre estilisme que ha destacat és el que es va posar per anar a la Missa de Pasqua de Palm Beach a la qual va assistir amb el seu marit. Era un vestit midi de jacquard estampat, de la firma Alaïa, que es pot adquirir per 1.700 euros. El va complementar amb uns salons de pell blanca de Louboutin de 727 euros.