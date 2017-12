El maquillatge (també) és cosa d’homes

Et sentiries més inclinat a comprar maquillatge després de veure un vídeo d’Instagram en què un noi de deu anys t’ensenya a crear-te un look determinat? Si el noi de qui parlem és Jack Bennett és ben probable que la resposta sigui un sí rotund. Des que al mes de maig va convèncer la seva mare que el deixés obrir-se un compte, el jove Bennett, que viu a Berkshire, Regne Unit, ha acumulat 339.000 seguidors i ha cridat l’atenció de marques com MAC i NYX, que li han ofert els seus productes perquè els faci servir en la creació de looks. Refinery29, una pàgina de moda, estil i bellesa, l’ha enaltit com la pròxima gran figura del maquillatge.

Bennett és l’última prova de com el poder ha canviat radicalment de mans en el sector de la bellesa, fet que ha catapultat fins al capdamunt de l’escalafó de la indústria els influencers de les xarxes socials. N’hi ha de tota mida, forma, edat i, últimament, també gènere. I han suposat una ràfega d’aire fresc per al sector. Batejats per la revista Marie Claire com “els nois de la bellesa d’Instagram”, els primers pioners masculins d’aquest món, com Patrick Simondac (@PatrickStarrr), Jeffree Star (01) (@jeffreestar) i Manny Gutiérrez (02) (@MannyMua733), han anat més enllà del seu públic específic per convertir-se en colossos de les xarxes amb milions de seguidors. A més, la seva estètica és marcadament nova: no encaixa ni en el maquillatge de rocker de la vella escola ni en l’estil drag queen.

“Quan vaig començar a fer servir Instagram, fa sis anys, l’única cosa que existia era el llapis d’ulls per a homes”, diu el Patrick, més conegut com a PatrickStarrr. “Era un estil com el de la banda Fall Out Boy i no era gens glamurós. No hi havia res de semblant a posar-se pestanyes postisses. Em volia sentir guapo i atractiu sense ser una drag queen ”, però no era fàcil. En aquells moments, Starrr, que ara té vint-i-set anys, vivia a Orlando (Florida) i treballava en una botiga MAC al centre comercial del seu barri. Recorda que, quan anava a la zona de restaurants, les famílies se’l miraven:“Portava un mocador al cap i maquillatge”, explica. “Soc un home corpulent, morè i amb faccions filipines. Em sentia com un pallasso, però a la feina estava còmode. Era un lloc totalment segur per a mi”.

També ho era el món de les xarxes socials, on va establir contacte amb altres homes joves apassionats del maquillatge. A mesura que la seva fama i carrera creixien (actualment té 3,6 milions de seguidors), Starrr també va prendre consciència del seu poder per influir en un moviment més ampli. “Quan penges un vídeo a Instagram o YouTube sembla [el concurs televisiu] RuPaul: Reinas del drag, on es veu la humanitat dels concursants i les seves lluites personals”, comenta. “Ajuda a mostrar als espectadors que només som persones”. Fa una pausa, riu i afegeix: “I és bellesa, és diversió, sense més ni més. El Patrick està fet un arc de sant Martí amb potes”.

Homes com Starrr han influït en una generació d’homes joves que porten maquillatge i ho publiquen a les xarxes socials. Segons l’equip de dades d’Instagram, les mencions de la paraula maquillatge en comptes d’homes de la plataforma s’han incrementat un 20% des de principis d’any.

Marques per a homes

En qüestió de pocs anys aquests joves han guanyat pes en el sector: marques de cosmètica com Milk Makeup han basat la seva oferta en la bellesa sense gènere, l’empresa de productes per a la cura de la pell Glow Recipe organitza classes sobre màscares cosmètiques per a nois i les places s’exhaureixen i al passadís de les colònies i perfums les marques de fragàncies unisex no paren de créixer.

Starrr, que abans era treballador de MAC, ha passat a ser-ne col·laborador. Aquest mes ha sortit al mercat una nova col·lecció especial de productes que ha dissenyat amb la marca i que dona el tret de sortida a una col·laboració d’un any i un total de cinc col·leccions. La de Starrr és la segona col·laboració més gran de l’empresa, només per darrere de la signada amb Rihanna per al llançament de les seves col·leccions.

D’altra banda, segons sembla, aquest fenomen desperta l’interès d’homes cada vegada més joves. Jack Bennett és un dels de menys edat i veu el seu compte com una manera de “gaudir del vessant artístic del maquillatge”. Jake Warden és de Longmont (Colorado), té quinze anys i 2,1 milions de seguidors a Instagram. MAC Cosmetics li ha pagat per promocionar la seva base de maquillatge Studio Fix. Alan Macias (473.000 seguidors) té dinou anys. El seu look preferit és el que anomena “noi glam, que és un noi, però un noi bonic”. “És aplicar base, corrector, rímel, brillant de llavis i ja està”, explica. És probable que tots aquests joves vulguin assolir l’èxit de James Charles (03), que actualment té divuit anys i 2,5 milions de seguidors a Instagram. Charles ha aconseguit un contracte com a primer ambaixador masculí de la marca CoverGirl.

No hi ha cap dubte que l’edat d’aquests nois ha fet enrojolar a més d’un i ha atret mirades encuriosides. Alguns d’ells tenen com a seguidors famosos d’altres àmbits, com ara Shay Mitchell, Ansel Elgort i Meghan Trainor. Tanmateix, Carly Cardellino, directora de bellesa del portal Cosmopolitan.com, sosté que el que els fa atractius és la seva habilitat. “Si ets bo maquillant tant és l’edat que tinguis o amb quin gènere et sentis identificat”, afirma. “Si ets jove, ja t’acceptes tal com ets i, a més, tens un talent descomunal. Aquests factors et faran destacar encara més”.

Per bé que els influencers de la generació més jove no estiguin tots tallats pel mateix patró, s’assemblen en el fet que donen per descomptat que els homes porten maquillatge. “No pensava pas en la identitat de gènere, ni en el que la gent fa amb la seva vida o amb què s’associa”, explica Warden, mentre recorda l’època en què va començar a publicar a Instagram. “Jo soc del parer que, amb independència del teu gènere, ets lliure de fer el que vulguis”. Si bé el fet que els nois portessin maquillatge no era la norma al barri de Warden, ell no va estar mai ni de lluny condemnat a l’ostracisme. En general, la seva família i els seus amics li donaven suport. “Els que van començar a les xarxes socials al principi van entomar una part de l’odi i la negativitat per nosaltres”, diu.

Canvi d’actitud

Aquest alliberament dels estereotips sobre la bellesa masculina va calant lentament. Cozy Friedman, una de les fundadores de la perruqueria Cozy’s Cuts for Kids de Manhattan, ha observat un canvi d’actitud. “Ara el que veus són mares mil·lennials que s’han criat en una època en què el gènere és més fluid”, comenta Friedman. “Els mil·lennials estan molt en sintonia amb l’empoderament dels seus fills”. Per exemple, Friedman veu un ventall molt ampli de llargàries de cabells entre els nens. “No és estrany que els nens s’asseguin a la cadira, treguin un iPhone i t’ensenyin una foto de com volen que els quedin els cabells”, explica, i afegeix que ho comencen a fer si fa no fa a partir dels sis anys. “Ara tenen molts exemples en els quals fixar-se”.

Matthew Taylor, que té setze anys i 180.000 seguidors a Instagram, és optimista i considera que les normes de bellesa masculines seran cada cop més laxes, al marge de l’orientació sexual de la persona. “Crec que un dia els nois podran fer tot el que vulguin sense que els jutgin”, comenta. Tot i això, Kevin Ninh (04), un influencer de vint-i-un anys conegut amb el nom de Flawless Kevin a Instagram i YouTube, considera que posar-se maquillatge i fer-se fotos només hauria de ser una part del missatge. Actualment, Ninh estudia comunicació als mitjans i estudis sobre el gènere, la dona i la sexualitat a la Universitat de Washington Bothell. Tot i que va començar a portar maquillatge quan era adolescent i a publicar vídeos sobre el tema a YouTube fa cinc anys, diu que ha après que la imatge que transmeten els mitjans pot afectar les percepcions sobre el gènere i la identitat. “Sí, és important entretenir -assegura-, però, mentre ho fas, per què no aprofites l’avinentesa per ensenyar alguna cosa?”