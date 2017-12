Com va dir María Zambrano: “La recerca d’alguna cosa perduda és, sens dubte, l’origen de la memòria”. La memòria representa la conquesta progressiva per part de l’home del seu passat individual, com també la història constitueix per al grup social la conquesta del seu passat col·lectiu.

En el panteó grec hi figura una divinitat que s’anomena Mnemòsine, memòria. És la mare de les muses i presideix la funció poètica. Posseït per les muses, el poeta és l’intèrpret de Mnemòsine. La seva activitat es dirigeix quasi exclusivament cap al passat, però no el passat individual o col·lectiu sinó el passat primordial i original. Com destaca Hesíode, aquesta recerca dels orígens té un sentit pròpiament espiritual i atorga a l’obra del poeta el caràcter d’un missatge sagrat. Situant-se en aquest passat primordial, el poeta no intenta viure els esdeveniments dins un marc temporal, sinó dins la realitat de la qual ha sorgit l’univers sencer i que li permet comprendre l’esdevenir en el seu conjunt. Però, com tot, Mnemòsine té la seva contrapartida complementària dins la mitologia grega, Leteu, el riu de l’oblit: qui bevia de les seves aigües, emmalaltia d’ignorància, oblidava tot sobre la seva vida i, com un mort, entrava en els dominis de la foscor.

És des del nostre present que hem de reconèixer el passat com a part constituent de tot el que ens envolta i de nosaltres mateixos, exercitar la memòria i la seva capacitat de destruir el mur que separa el present del passat i, d’aquesta manera, transmutar l’experiència temporal. La memòria així entesa és recordar i reviure l’origen, la pàtria que tots hem perdut i que ens col·loca en la situació d’exiliats. Hem de dir no a l’oblit i sí a la superació del passat perquè no es repeteixin les tragèdies i ferides, i viure el nostre dia a dia com la terra fèrtil on plantar la llavor de tota esperança futura.