És millor regalar experiències o objectes?

Cada Nadal, la Laura Valls regala experiències a la seva família. L’any passat va regalar un massatge relaxant al seu marit i un dia al zoo als seus fills, germans i pares. “Sempre penso alguna cosa per poder passar un dia amb la família. Avis, tiets i cosins, tots junts”, explica. “Em fa feliç veure’ls feliços”, afegeix. Però ¿és cert que regalar i rebre experiències ens fa més feliços que no pas fer un regal material? Un psicòleg ens ajuda a desgranar els avantatges (i inconvenients) de regalar experiències i no coses.

Generar emocions

Les experiències són sinònims d'emocions. En canvi, és difícil que un objecte arribi a emocionar-te. “Quan ens regalen una experiència, ens genera sorpresa i alegria i ens fa sentir diferents”, diu Antonio del Cerro, professor titular de l’assignatura de psicologia econòmica i del consumidor de la Universitat de Barcelona. “En canvi, quan et fan un regal material, una de les expressions més recurrents és dir que ho necessitaves. Les experiències no es necessiten, sinó que directament generen sorpresa”. A més, el regal vivencial està vinculat a l’element de passar-s'ho bé, i això està lligat al benestar. “Si sumem diversió i benestar ens acostem força a la felicitat”, explica Del Cerro, que també detalla que es tracta d’una vivència personal que es trasllada a la memòria i perdura en el record, sempre que l’experiència sigui positiva. En gaudim al llarg del temps: quan la rebem, quan duem a terme i quan la recordem.

Canvi generacional

Però això no ha sigut sempre així. “Hi ha un canvi social molt profund”, diu Del Cerro. S’aposta més per fer regals vivencials a partir de les generacions que ara tenen entre 35 i 40 anys, és a dir, els mil·lennials i la generació Z. “Són la gent jove, la gent que es guia més per les emocions i que cada cop dona més importància a la part emocional i menys a la part racional. Prefereixen regalar coses amb què la gent s'ho passi bé, encara que siguin cinc minuts”, detalla Del Cerro. Per a ell, hi ha dos factors que han impulsat aquest canvi. D'una banda, la necessitat de la persona que regala de voler sorprendre i ser original; de l’altra, la recerca de la diversió. I considera que aquest és un dels grans reptes dels publicistes que han de vendre un producte.

Les botigues s’adapten

És per això que, a poc a poc, la manera de vendre s’està adaptant. “Estem en una època en la qual és més important el màrqueting experiencial que no pas el producte”, explica Maria Lluïsa Solé, cap de la secció de màrqueting del departament d’empresa de la Universitat de Barcelona. Aquest canvi, que està en marxa des que es pot comprar per internet, “fa que les botigues físiques cada cop hagin de ser més experiencials; ja no només busquem un producte, sinó també una experiència”, considera Solé. “Les empreses estimulen les variables organolèptiques i els cinc sentits per produir plaer, i això fa que generem dopamina i, per tant, una sensació de benestar”, afegeix. Segons Solé, el futur és que totes les botigues s’acabin orientant a generar experiències al punt de venda i que el lloc físic també serveixi per fer canvis i per a l’assessorament personal, però que les compres es facin totes per internet.

Saber què regalem a qui

Quan regalem una experiència estem regalant el que ens agradaria a nosaltres o el que creiem que agradarà a qui rebi el regal. “És una projecció de les nostres inquietuds i ens fa immensament feliços fer un regal així, perquè inevitablement pensem en com ens sentiríem si el rebéssim nosaltres”, explica Del Cerro. A partir d’aquí, poden passar dues coses: que el regal agradi tant com ens agradaria a nosaltres o que no agradi. Si ens situem en la variable que el regal agrada i que l’experiència és positiva, el més important a l’hora de decidir què regalem és conèixer bé la persona que rebrà aquest regal. “Pot ser un error pensar en el que ens agrada o ens agradaria”, considera Del Cerro. És a dir, si regalem un vol en avioneta a algú que li fa por volar, aquesta experiència no generarà cap emoció positiva. Com a persones que regalem també hem de tenir clar que estem regalant un servei, és a dir, una cosa que desapareix. “A la persona que rep l’experiència li perdura en la memòria, però qui ho regala ha de saber que està regalant una cosa efímera”, explica Del Cerro.

Per això encara hi ha molta gent que prefereix seguir regalant objectes en lloc d’experiències. “La cultura de regalar emocions encara no s’ha estès. Hi ha molta gent que prefereix seguir regalant mitjons o jerseis perquè són coses materials que l’altra persona tindrà a les mans”, sentencia Del Cerro.

5 motius per regalar una experiència Partint de la base que l’experiència és positiva, hem de saber que ens generarà els beneficis següents: Obre la ment En el moment de rebre una experiència que no esperàvem o que sí que esperàvem però és nova, el nostre cervell comença a treballar al 200%. “El moment en què aconsegueixes sorprendre implica la descoberta de fets que no eren en el procés mental, i això fa anar el cervell a velocitats increïbles”, diu Del Cerro. Fa aprendre “Està en la línia de descobrir coses que no necessitem”, comenta el psicòleg. “Si et regalen conduir un Ferrari pel circuit de Montmeló, començaràs a pensar que el cotxe corre molt, hauràs de saber com dominar-lo en aquestes característiques i et posaràs davant d’una situació nova que implica aprenentatge”, posa com a exemple. Fa sortir de la zona de confort Sortir de la zona de confort vol dir que temporalment apareix un caos positiu, una situació no estructurada que mentalment has de posar a lloc. “Això és magnífic, psicològicament parlant”, creu Del Cerro. Permet desconnectar i compartir “Si no desconnectes, no serveix per a res”, alerta Del Cerro. Desconnectar del dia a dia a través d’una experiència nova és necessari per trencar la rutina. I si ho fas acompanyat és un plus. Molts cops una experiència et permet interactuar i passar-t'ho bé en grup. “I això, en una societat cada cop més individualista, és essencial”, considera Del Cerro. Fa créixer com a persones En psicologia, incorporar noves experiències té implícites totes les variables de creixement, perquè permet descobrir noves habilitats personals i relacionals.