10 jocs de taula per a aquest Nadal

Luxor

2-4 jugadors, 30-45 min. 38,38 euros

Si ser un explorador, descobrir tresors i tombes faraòniques i rondar per laberints egipcis et sembla atractiu, aquest joc t'encantarà. El Luxor ha sigut nominat com a millor joc de l’any i triomfa arreu del món. A primera vista pot semblar un clàssic més, com el Monopoli o el Trivial, però el Luxor és un joc de més estratègia, tàctica i decisions intel·ligents.

En cada partida et convertiràs en un explorador que tindrà com a objectiu ser els primer a trobar la tomba egípcia. Entremig descobriràs camins subterranis, claus i pistes que et permetran obrir alguns sarcòfags i obtenir els tresors. Com més t'endinsis en els laberíntics camins del joc més t'hi aniràs nganxant, ja que Luxor no deixarà de sorprendre amb nous reptes. Quan s'acosti el final, només qui hagi acumulat més tresors serà el guanyador.

Virus!

2-6 jugadors, 15-20 min. 14,95 euros

Un joc molt divertit, fàcil de jugar i molt senzill. Però compte, perquè com t'hi enganxis no podràs deixar de jugar-hi. El joc se situa en un laboratori on salten les alarmes perquè hi ha un brot d'un virus inabordable i només els jugadors podreu aturar-lo. La seva missió serà eradicar el virus, pels mitjans que sigui, i així aïllar els cossos de la propagació de terribles malalties. Qui sigui el primer en aconseguir-ho aconseguirà tots els reconeixements, mentre que qui perdi se les haurà de tenir amb les enfurismades autoritats sanitàries.

Ciudadelas

2-8 jugadors, 45-60 min. 19,95 euros

Aquest joc és apte tant per a parelles com per a grans grups. Té una mecànica senzilla però molt entretinguda. L’objectiu serà construir diferents punts dins d'una ciutadella, per als quals caldran mans àgils i passos desconcertants. És un joc de cartes amb rols ocults i al llarg del joc qui construeixi la ciutadella més gran, la catedral més bonica o els castells més imponents s’acostarà al premi final. Podràs convertir-te en rei, mag, mercader, lladre o un perillós assassí amb ànsies de guanyar. El joc començarà quan cada jugador tingui quatre cartes de districte i dues monedes d’or i un dels jugadors sigui escollit el rei vigent. A partir d’aquí, cada moviment haurà de ser molt ben pensat per construir la millor ciutadella i prosperar dins d'aquest univers medieval.

Jungle Speed

3-8, 15-20 min. 19,95 euros

Qui guanya en aquest joc és qui es desfà abans de les seves cartes. El Jungle Speed és un joc per a tota la família. Jugar-hi és fàcil, i es pot portar a qualsevol sopar o reunió amb amics per gaudir d'una estona de riures. I, si alguna cosa provoca, és bogeria entre els jugadors. Un cop es reparteixen les cartes hauràs d’estar alerta a les dels contrincants. Un cop ensenyis les teves, si n'hi ha una altra d'igual sobre la taula caldrà que siguis el primer en agafar el tòtem. Ara, no només es tracta de ser el més ràpid; si dubtes o t’equivoques ajudaràs els altres jugadors a guanyar. El Jungle Speed és un joc ideal per portar l'astúcia i els bons reflexos al límit.

Magic

2-5 jugadors, 25-30 min. 19,99 euros

Aquest és un dels clàssics. El Magic fa 22 anys que és un referent dels jocs de taula. És molt ràpid de jugar-hi i, tot i que pot semblar complex, té normes clares i senzilles. La versió més nova incorpora nous herois, criatures per invocar-les al camp de batalla i noves mecàniques de joc per llençar encanteris increïbles. Al tauler, que simula ser un terreny de sorra, es lliurarà un combat entre els diferents personatges fantàstics. Cadascun d’ells haurà de derrotar els altres mantinent-se dempeus fins al final de joc. Les noves mecàniques també juguen un rol important, perquè permeten controlar l’enemic mentre que la resta es pot encarar amb altres criatures enemigues.

540x306 Magic: The Gathering és la nova edició del joc Magic: The Gathering és la nova edició del joc

Mysterium

2-7 jugadors, 30-45 min. 39,99 euros

El seu nom ho diu tot, i la intuïció marcarà cada partida. El joc ve del clàssic Cluedo, però, en aquest cas, els jugadors han de cooperar per identificar i resoldre les pistes que l'assassinat ha deixat. Així, el Mysterium barreja la psicologia, l’emoció i la intuïció dins una ambientació gràfica espectacular.

Tot comença en una mansió encantada, d'on, un cop hi entreu, serà difícil sortir-ne. Un dels jugadors agafarà el rol de fantasma i la resta seran vidents. El fantasma enviarà visions del crim, o sigui, pistes que entre tots haureu d’interpretar. Caldrà endevinar el missatge de les diferents cartes per acostar-se a la veritat, però només un jugador guanyarà, i serà el que descobreixi la verdadera identitat del culpable del crim. Per fer-ho més difícil, qui vulgui ser el guanyador haurà d’encertar també el lloc de l'assassinat i l’arma utilitzada.

¡Pictureka!

2-8 jugadors, 25-30 min. 9,99 euros

Els riures estan garantits amb aquest joc en què poden jugar des dels més menuts de casa fins als més grans. És un joc d'agilitat visual que, a més d’entretenir, pretén desenvolupar habilitats com la creativitat i la intel·ligència en els més petits. Només cal un tauler amb diferents imatges, targetes i un dau. A partir d’aquí, qui aconsegueixi trobar els cinc somriures més grans en 30 segons, veure el dinosaure més petit o trobar la cosa més prima dins una rajola guanyarà. El temps és or i cal ser el més ràpid sense perdre’s entre els dibuixos.

Catan: edició 'Joc de trons'

3-4 jugadors, 60-75 min. 56,96 euros

El Catan és un dels jocs mítics i imprescindibles per als amants dels jocs de taula, i en vint anys porta més de 20 milions d’unitats venudes. Ara han fet una edició especial dedicada a la sèrie 'Joc de trons', pensada tant per als jugadors més nous com per als de sempre. La base del joc continua sent la mateixa. Cada jugador haurà de crear poblats, rutes comercials, camins i fortaleses per aconseguir els recursos necessaris que li permetin guanyar en les negociacions amb altres jugadors. Ara, quan la negociació no sigui possible, la traïció es despertarà i crearà tensions inimaginables entre els jugadors. El primer que arribi als 10 punts, guanyarà. Aquest cop, però, guerrers, guardians i herois seran els protagonistes, que hauran de defensar els murs de l'atac dels salvatges, tot amb l’estètica de 'Joc de trons'.

540x306 El Catan és un clàssic que continua liderant els jocs de taula El Catan és un clàssic que continua liderant els jocs de taula

¿Dónde está Umtata?

2-5 jugadors, 25-30 minuts. 23,70 euros

Els viatgers i els amants de la geografia s'ho passaran molt bé amb aquest joc. Però, més enllà de les fronteres entre països, aquest és un joc de preguntes absurdes que has d'aconseguir endevinar ràpid. Quin país té menys membres del seu exèrcit en l’orquestra nacional? On és la muntanya més petita d'Europa? O la més famosa: on és Umtata? Segur que mai t'havies plantejat aquestes preguntes i, probablement, no ho facis mai més després d'acabar la partida. Però ¿Dónde está Umtata? és un viatge per endevinar les curiositats més estrambòtiques d’Europa. Aquí us anireu movent pels diferents punts cardinals del territori i a cada parada trobareu una pregunta.

Bang

4-7 jugadors, 30-40 min. 19,95 euros

El Bang és un joc de pistolers, rols ocults amb diferents habilitats i molta emoció. El joc es torna addictiu des del principi. Al Bang haureu de lliurar una batalla pistolera ambientada en el Far West. El joc s’inicia amb un cara a cara entre dos pistolers en un carrer inhòspit. A partir d’aquí comencen l’acció, l’atzar i la supervivència. Entre els diferents personatges inspirats en els 'westerns' destaquen el xèrif i els indis americans, que buscaran la sortida per aconseguir complir els seus interessos i fer claudicar la resta.