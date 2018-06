La ministra sueca d'Esports es posa la samarreta del futbolista d'origen turc que va rebre insults racistes al Mundial

Jimmy Durmaz, jugador de la selecció de Suècia, continua rebent mostres de suport després dels insults racistes rebuts per fer una falta en el partit contra Alemanya que va donar peu a un gol que va acabar donant la victòria als teutons. Aquell error li va merèixer milers d'insults a Instagram, on li van dir coses com "terrorista suïcida" i "negre sanguinari".

Aquella suma d'atacs contra el jugador suec ha fet que moltes persones li donin suport. L'última, la ministra d'Afers Socials i Esports sueca, Annika Strandhäll, que ha decidit donar-li el seu suport amb una foto a Instagram, on tanta gent el va atacar. La política va posar-se la samarreta de Durmaz, amb el dorsal número 21, per anar al Parlament, a Estocolm. Amb el text "vestimenta d'avui" la ministra va penjar una imatge d'ella d'esquena on no deixava lloc a dubtes que condemna la situació que va patir el futbolista, que fins i tot va rebre amenaces de mort.