La moda reclama homes més atrevits

La segona jornada de la 080 Barcelona Fashion ha començat dedicada a la moda masculina de la mà de les firmes JNorig i Mans Concept Menswear, que proposen peces de roba atrevides, sense perdre l'elegància, per a ells.

Amb la col·lecció “AW18”, la firma del jove creador Javier Girón, JNorig, juga als contrastos, a la combinació de fred i calor, de blanc i negre, dels teixits moderns impresos i clivellats. El seu home és elegant però s'atreveix amb peces fora de la normalitat, geomètriques, bufandes 'oversize' que tapen exageradament mig rostre, petos de vellut i xandalls combinats amb camises.

Després ha arribat el torn de Mans Concept Menswear, la firma del jove Javier Álvarez, de només 23 anys, que debuta en aquest 080. Sota el significatiu nom de "Make America great again", el dissenyador ha presentat una col·lecció inspirada en escoles nord-americanes i en l'estil 'boy scout' on el més important són els teixits. Álvarez s'atreveix a combinar alguns clàssics de la sastreria amb nous teixits per crear propostes trencadores i sorprenents amb les quals pretén conquerir els homes més atrevits.