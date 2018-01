La moda se’n va a caçar mil·lennials

Els mil· lennials han agafat les regnes de la indústria de la moda. Ara mateix són el grup de consumidors amb més influència i, com a tal, marquen les pautes del joc. A grans trets, aquest grup de joves d’entre 20 i 30 anys tenen capacitat de compra, interaccionen entre ells a través de les xarxes socials i, com a nadius digitals, utilitzen aquest món per adquirir roba, calçat i complements amb més freqüència que altres generacions prèvies.

No és fàcil captar l’atenció dels mil·lennials, i les grans firmes de moda fa anys que es trenquen el cap per aconseguir fidelitzar aquest col·lectiu. Per això s’impulsen nous canals de comunicació, es reformulen estratègies de màrqueting, s’estableixen col·laboracions i es busquen joves ambaixadors d’èxit que connectin amb la marca i, alhora, amb aquesta generació digital. En aquest context, molts dissenyadors són conscients del poder d’atracció que tenen els bloguers, els youtubers i els instagramers - els anomenats influencers de moda- a través dels seus canals i xarxes socials. Per això, fa anys que estan incorporats al show bussiness de la moda: com a convidats especials, ocupant els espais del front row d’una desfilada -que abans només estaven reservats als professionals-, acaparant photocalls i promocionant les col·leccions que encara no han sortit al mercat. Ara aquesta relació va un pas més enllà: pugen a la passarel·la.

El clàssic modernitzat

Seguint els passos de Dolce & Gabbana, la primera firma catalana a convertir les influencers en models d’un dia ha sigut Ze García, que ahir va donar el tret de sortida a la nova edició del 080 Barcelona Fashion amb gran expectació mediàtica. Amb 29 anys, José María García Gonzalez -que s’amaga darrere el nom de Ze García-és també un mil·lennial i sap com connectar amb la seva clientela. “La nostra generació no té prejudicis amb el consum, i si una peça li agrada se la compra independentment de la marca”, explica a l’ARA. La seva firma de moda va néixer fa cinc anys en un petit atelier de Barcelona amb la voluntat de recuperar el modus operandi dels grans dissenyadors de principis del segle XX, que mantenien valors com l’artesania, l’exclusivitat i el tracte personalitzat.

Precisament, la col·lecció que va obrir ahir la passarel·la catalana es diu Millennial Couture i connecta la tradició amb la modernitat. El que és clàssic adaptat als temps actuals. “És una proposta inspirada en les desfilades que es feien abans, de Dior o Balenciaga, en salons privats. Una col·lecció que ret homenatge a l’alta costura i al savoir faire dels grans mestres, però interpretant-ho des de l’òptica d’un mil·lennial”, diu García. Per copsar-ho, el dissenyador ha utilitzat vestits de talls clàssics i patrons renovats amb teixits evocadors com l’organdí, el tafetà, la gasa de seda, el vímet i el tul brodat amb elements brillants. “Busco que cada peça de roba sigui elegant, atemporal, amb un punt fresc i adequada al meu públic”, matisa l’artífex de Ze García, que reconeix que en aquest sector no li interessen els experiments: “Crec que si un disseny et funciona no l’has de canviar. En tot cas, millorar-lo o adaptar-lo a la teva manera”, afegeix.

I per a aquest dissenyador, ¿qui millor per portar aquesta revisió contemporània de l’alta costura que les actuals líders de les xarxes socials, que són, a més a més, amigues personals? “He volgut fer pujar a la passarel·la persones amb qui he col·laborat perquè hem sabut connectar i han representat a la perfecció l’esperit dels meus dissenys. El vincle que m’hi uneix és el de l’autenticitat, no el nombre de likes ”, diu.

Així, un nom rellevant en l’àmbit estatal com Aida Domènech -coneguda com a Dulceida-, que exhibeix habitualment els seus vestits a la catifa vermella -i a l’altar- va ser la primera influencer a aparèixer i va acabar ovacionada amb crits de “guapa, guapa”. Ella va liderar un exèrcit de prescriptores de moda, un total de 13 influencers com Jessica Goicoechea, Nina Urgell, Laura Escanes o Patry Jordán, que van desfilar intercalades amb models que, tot i ser professionals, van acabar en un discret segon pla. Les influencers de Ze García arrosseguen conjuntament més de 9 milions de seguidors a les xarxes. I això es va traduir en cues de fans -la majoria adolescents- per veure les seves ídols al Recinte Modernista de Sant Pau lluint els dissenys personalitzats de García. “Cada look s’ha inspirat en l’estil i la manera d’entendre la moda de cada noia, perquè volia que se sentissin elles mateixes”, detalla el creador.

Abans de la desfilada, al backstage s’hi palpaven nervis i alguna corredissa. “No havia desfilat mai, però em venia de gust provar aquesta experiència perquè és tot un repte”, deia Patry Jordán. La popular youtuber gironina, especialitzada en esport i bellesa, acumula als seus canals més de dos milions de subscriptors. Ella només té elogis per al jove dissenyador català. “Et fa sortir una mica del que és comú, trenca barreres, i això sempre té valor. A més, també em fa sentir com una princesa”, deia abans de desfilar.

La desfilada de Ze García marca l’inici de la 21a edició del 080 Barcelona Fashion, que compta amb un total de 32 propostes creatives de firmes autòctones que desfilaran fins al 2 de febrer a la ja habitual localització de la passarel·la catalana: el Recinte Modernista de Sant Pau. La majoria presentaran les col·leccions de la temporada tardor-hivern 2018/2019, tot i que algunes marques, com Bóboli, Escorpion i Custo Barcelona, tornaran a apostar pel format ready to buy -propostes llestes per al consum- exhibint les col·leccions d’aquesta primavera. Un exemple més de la urgent reconversió del sector a les exigències del mercat.

A més, enguany s’estrenen a la passarel·la cinc debutants: la firma de moda masculina Mans Concept Menswear, de Jaime Álvarez, que aposta per roba allunyada d’extrems -ni clàssica, ni excèntrica-; també debuta el disseny urbà de Jinksieminks, d’Alejandro Ibáñez, amb una proposta casual inspirada en Nova York; les creacions especialitzades en el punt teixit a mà i el ganxet d’Ester Ferrando Knitwear, i els dissenys femenins d’Agnés Sunyer en una col·lecció prêt-à-porter en què s’apreciaran contrastos de teixits i colors primaris. La disbauxa vindrà de la mà de Verbena Atelier. El jove dissenyador Josué Quesada, farà pujar el seu Mambo a la passarel·la catalana amb elements del folklore popular barrejats amb motius barrocs.

Cinc dies plens a vessar d’activitats