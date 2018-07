I si muntem un hort?

Aquest estiu us proposem tenir cura del vostre jardí i, per què no, muntar un petit hort a casa (adaptat a les possibilitats i espai de què disposeu). El primer pas per muntar l’hort urbà és escollir la situació, i per fer-ho heu de tenir en compte dos factors fonamentals: la llum i l’accés a l’aigua. Com més llum tingui el nostre balcó, terrat o jardí, més energia podran utilitzar les plantes per créixer i més possibilitats tindrà el nostre hort de tirar endavant.

Abans de començar caldrà que us replantegeu l’espai per garantir que hi podreu treballar amb comoditat. Si parlem de llum, caldria que l’espai triat rebi, com a mínim, 5 o 6 hores de llum directa. Si és una zona més obaga, tingueu present que només hi podreu cultivar algunes espècies i plantes aromàtiques, per exemple. El següent pas és garantir que tindreu accés a aigua, perquè el reg és fonamental. A ple estiu l’hort pot arribar a necessitar un reg gairebé diari. L’ideal seria col·locar un reg automàtic connectat a una aixeta, però també es pot fer manualment o a partir de petits dipòsits. Una gran opció és disposar d’algun sistema per recollir l’aigua de pluja per reutilitzar-la.

Un cop decidit el lloc haureu de triar el contenidor per a l’hort. Podeu optar per recipients construïts amb materials reciclats, per taules de cultiu o, fins i tot, per jardineres (això sempre que no tingueu el privilegi de disposar d’un tros de terra). Cal que tingui una base aïllant, i és molt millor fer servir fusta o ceràmica que plàstic, perquè són materials aïllants però també porosos. Haurà de tenir una profunditat mínima de 20 centímetres, per donar espai a les arrels per créixer, i un sistema per desguassar. Recordeu-vos de cobrir l’hort amb una malla àmplia per protegir-lo dels ocells.

Per començar és millor plantar cultius senzills i poc exigents com els enciams, els raves, la ruca o els espinacs, però abans caldrà que tingueu a mà algunes eines que us ajudaran o que sapigueu quin substrat triar. En parlarem demà!