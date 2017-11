De què serveix pregonar als altres el que un mateix no està disposat a fer? La pràctica, i no les paraules, és la font de l’ensenyament. No es tracta de descartar la paraula, sinó de veure-la encarnada, feta acció. Aquesta és la història de Tareq Oubrou (Marroc, 1959), el popular imam de Bordeus i un dels màxims representants de l’anomenat islam republicà -que no entra en contradicció amb la legalitat francesa-, després de molts anys militant al costat del fonamentalisme que més s’hi oposa.

Quan el sentim dir que “l’Alcorà no busca inhibir el pensament ni limitar la voluntat iniciàtica espiritual, sinó al contrari, és un trampolí, un punt de partida, una invitació a caminar”, quan assegura que la recerca mai s’atura i que som subjectes inacabats, en procés sempre, les seves paraules -que en molts d’altres són mer discurs- es converteixen en la descripció fidel d’un trajecte personal marcat per aquest camí. Un camí polèmic i gens plàcid. “He hagut de pensar contra mi mateix amb violència intel·lectual i gran esforç. El món i l’experiència m’han fet canviar per sortir d’una bombolla, d’un grup, d’una mesquita en concret... Cal traspassar els murs per viure al món”. El preu? “Tot i que entre els meus col·legues imams, amb un cert nivell intel·lectual, entenen la complexitat dels meus arguments, molts musulmans em consideren un venut”. De fet, l’any passat el mateix Estat Islàmic el va declarar apòstata i digne de ser assassinat. No és la primera vegada que l’amenacen de mort. Poc després de conèixer el dictat terrorista, Oubrou va declarar a la premsa francesa: “No tinc por, soc un home de fe. Vull continuar lliure i si acceptés la protecció policial donaria la raó als meus detractors, que em volen fer passar per un titella del poder. Íntimament, a més, no crec que pertoqui als homes protegir-me”.

Primers passos enclaustrat

Emigrat als 19 anys des del seu Marroc natal a Bordeus per continuar els estudis, aquell jove d’acció es va implicar ràpidament amb el sector més conservador i fonamentalista (pròxim al moviment dels Germans Musulmans), on va combinar l’aprofundiment de l’estudi de la teologia medieval islàmica amb una activitat associativa i comunitària per tot l’Hexàgon. Van ser uns temps de creure en un islam reclòs en ell mateix, del qual anys després va aconseguir sortir-ne sense, per això, renegar de la seva fe ni de la seva implicació social. Tot el contrari.

“Provinc d’un àmbit conservador i no me n’amago, però amb els anys m’he qüestionat moltes coses. La realitat i els fets et fan llegir els textos sagrats, és el que anomeno l’hermenèutica aplicada o bé l’epistemologia de la realitat. És a partir de la realitat que formalitzes una doctrina d’interpretació del text. Vaig poder trencar amb les cadenes tan fortes del dret canònic medieval. Estem en permanent construcció i, per a mi, l’islam avui ha de poder parlar a l’home contemporani. L’islam s’ha d’alliberar de la seva història i de la seva formalització medieval, que domina encara el pensament teològic i canònic. No es tracta d’eliminar-ho tot, però sí d’actualitzar-ho”.

Una actualització que no passa per una edulcoració, extraient-ne la substància per quedar-se amb certs ritus més pròxims a la cultura que al culte, sinó per aprofundir en la consciència, lluny del simplisme que ens porta a l’aberració. “Molts musulmans -declara Oubrou- creuen que l’Alcorà, l’islam en general, els donarà totes les respostes. Però aquesta no és la voluntat ni la intenció alcorànica, en què se’ns convida a fer un esforç intel·lectual, a reflexionar. No és una revelació que desveli gratuïtament el misteri, cal fer aquest esforç d’extracció”. I afegeix: “Molts musulmans estan immersos en la passivitat i el consumisme, i pensen que n’hi ha prou prement el botó de l’ordinador alcorànic per obtenir una resposta divina, però les coses no funcionen així. La simplicitat no té res a veure amb el simplisme. Necessitem urgentment sortir de la frustració i trobar el sentit comú, fins i tot abans d’agafar l’Alcorà. El problema és pensar-se que és Déu qui parla, quan en realitat som nosaltres que el fem parlar. Però perquè la nostra paraula sigui una prolongació de la paraula divina cal que fem primer una ablució intel·lectual i moral per rebre aquesta paraula de vida i no de mort, d’alleujament i no de barbàrie. No pots fer-li dir al text qualsevol cosa, i sense moralitat, sentit comú i espiritualitat pots convertir un text que vol la transcendència de l’ésser humà en una barbaritat. Per això avui dia assistim a un accés al text salvatge, caòtic, sense mesura, sense instruments lingüístics, escripturals ni teològics, un text amb una concentració semàntica i lingüística i d’una complexitat evident, al mateix temps que conté principis simples justament per permetre construir una interacció amb aquesta revelació dins de la pròpia cultura i història. Però avui hi ha una aculturació i una apropiació del text que treu les persones de la seva cultura per fer-los viure una islamització fora de la realitat. Per això el repte actual és com tornar a restablir la cultura. Per a mi, aquesta noció de cultura és molt important. Sense cultura no hi pot haver transmissió”, assegura.

Els drets de la dona

Oubrou és també autor de diversos llibres en francès, l’últim dels quals és La féministe et l’imam [La feminista i l’imam], coescrit amb Marie-Françoise Colombani i publicat fa pocs mesos, en què Oubrou parla obertament de la igualtat, per exemple en la polèmica del vel, en què afirma que “no hi ha una raó formal que obligui la dona a tapar-se els cabells”. “Una dona sense vel pot ser més piadosa que si el porta, no té res a veure. El vel no et converteix en creient”. També es mostra partidari que les dones també puguin exercir d’imams: “Tinc dues filles, i si volguessin ser imams no els hi impediria, per a mi és una qüestió de competència, no de gènere”. Paraules i més paraules que han d’acompanyar-se sempre de l’acció, com ell mateix conclou: “Podem tenir mil llibres que sostinguin això, però si no treballem per canviar la realitat aquestes reivindicacions no van enlloc”.