Una nena de 7 anys demana a Zara ser model de roba per a nois

Eliza Brichto, una nena anglesa de 7 anys, s'ha donat a conèixer arreu del món. La setmana passada es va fer viral una carta que aquesta nena havia escrit a Zara en què demanava a la cadena de roba d'Amancio Ortega que volia ser model de la seva col·lecció masculina. En una carta escrita a mà i publicada pel diari britànic 'The Independent', entre d'altres, Brichto explicava: "Podries pensar que és una mica estrany que una nena porti robi de nen [...] però quan tenia 4 anys vaig donar un cop d'ull a Zara Girls i no em va convèncer la roba, després vaig fer el mateix a la secció de nois i em va encantar. Ara només compro roba allà. Sóc la teva fan número 1. Sisplau, accepta la meva oferta per ser la vostra model a la secció de Zara Boys", acaba dient la nena.

540x306 La carta que va escriure la nena La carta que va escriure la nena

I Zara no ha trigat a respondre, tal com ha informat la mare de la nena al seu compte de Facebook. La mare ha explicat que la cadena ha respost invitant la petita a la seva seu central que és a Arteixo (Galícia) per tal de conèixer els dissenyadors i parlar-hi. La mare explica que hi aniran la setmana que ve i que mantindrà informats a tots els interessats sobre aquesta visita. A més, reconeix que la nena està molt "emocionada" amb tot el que ha passat.