Un jove neozelandès va intentar matar la reina Elisabet II el 1981

Un adolescent neozelandès va intentar assassinar la reina Elisabet II quan va visitar el 1981 la ciutat de Dunedin, a l'illa del Sud de Nova Zelanda, segons divulguen aquest dijous documents d'intel·ligència. Christopher Lewis, que tenia 17 anys, va disparar contra el vehicle Rolls Royce en què viatjava la reina, però va fallar amb el tret.

'Perdonat' per fallar

Lewis, que va ser arrestat poc després per un assalt armat, va confessar a les autoritats el seu pla fallit per matar la monarca, i els oficials van decidir no formular càrrecs de traïció contra ell en considerar que no va estar a prop d'encertar, explica el diari 'New Zealand Herald' i recull Efe. Un document divulgat pels serveis d'intel·ligència i seguretat assenyala que "Lewis va intentar en un primer moment matar la reina", però que no comptava amb un rifle potent ni un punt de mira adequat per al regicidi.

L'exagent de la policia Tom Lewis, que va ser assignat d'entrada a aquest cas, va declarar al diari que la policia va encobrir els fets i que fins i tot es va destruir la declaració de l'acusat. Després de fer-se públic l'incident, el comissionat de la policia neozelandesa, Mike Brush, ha demanat la revisió d'aquest cas "històric".

Tràgic final

"Atès el pas del temps, s'anticipa que l'avaluació de vells expedients i el material associat tardarà. La policia de Nova Zelanda compartirà els resultats de les avaluacions tan aviat siguin completades", ha concretat una portaveu de la institució. Lewis, que posteriorment va ser acusat de l'assassinat d'una dona neozelandesa, es va suïcidar el 1997 en una presó del seu país.