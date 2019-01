La nova edició del 080 potenciarà la presència internacional

La nova edició del 080 Barcelona Fashion, la 23a, torna al recinte modernista de Sant Pau del 4 al 7 de febrer i ho farà posant l'accent en la internacionalització. Ho ha explicat aquest dijous la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, que ha detallat que es traduiria en més presència internacional a la passarel·la. Els dissenyadors estrangers que desfilaran al 080 seran quatre: el turcolibanès Umit Benan, un dels noms més potents i reconeguts per la seva feina com a director creatiu de Trussardi; el colombià Carlos Polite, que ha presentat les seves col·leccions a les setmanes de la moda de París, Nova York i Colòmbia; la firma sud-africana Chulaap, coneguda pels seus dissenys gràfics, i el creador peruà d'origen asiàtic Esaú Yori. Tots ells pujaran a la passarel·la del 080 per presentar les seves col·leccions al costat d'algunes marques clàssiques d'aquesta cita com Miriam Ponsa, Txell Miras, Menchén Tomàs, Lebor Gabala i Brain&Beast, a més de marques emergents com Z1, Killing Weekend, Jnorig i Agnés Sunyer.

"Volem potenciar la competitivitat de la moda catalana i per això ens basem en tres eixos", ha dit Vilalta: la internacionalització, la comercialització i el 'fashtech'. "El 080 té en compte aquests tres ingredients i a més volem que sigui també un espai de creativitat i innovació".

Una de les novetats de l'edició d'enguany serà un nou espai expositiu i experimental que rebrà el nom de Pop Up Gallery, instal·lat al pavelló de la Puríssima de Sant Pau, on hi haurà una vintena de marques de moda i complements. S'hi faran sessions de DJ i projeccions audiovisuals, i el públic podrà conèixer i comprar els productes i articles de les marques presents.