La nova manera de rentar els animals

Rentats, esbandits i eixugats és com surten els gats i gossos usuaris dels autoserveis que proliferen per Catalunya. Hi surten com de la perruqueria però per un preu que no supera els 10 euros. Potser és això o el fet de no haver d'embrutar el lavabo de casa el que ha arrossegat molts usuaris a aquests banys canins. El director de la Càtedra Fundació Affinity Animals i Salut del departament de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jaume Fatjó, explica que una part important del vincle de les persones i els animals “té a veure amb les conductes de cura” i que des del punt de vista veterinari “hi ha molts elements que expliquen aquest fenomen”, que, en relació al vincle entre persones i animals, “hi ha contribuït segur”. A més, remarca que el valor terapèutic dels animals sorgeix del fet que les mascotes s'integren a l'estructura familiar i hi construeixen un vincle emocional molt ràpid, a més del fet que la majoria de les persones tenen una atracció pràcticament espontània pels animals. “Ho sabem, i tenim mesurat que la gent crea vincles amb els animals de companyia”, explica el veterinari, que detalla que les activitats amb els animals enganxen moltíssim, en part pel vincle emocional que es genera. Pel que fa a les conductes de la cura, salvant les distàncies, les compara amb les d'una relació paternofilial: “És evident que la gent no els confon amb un nen, però l'estil de relació és molt de protecció i cura”. “Hi ha moltes diferències en la manera en la qual les persones s'hi vinculen. Hi ha persones que potser troben el plaer en la dimensió lúdica, i d'altres en la cura directa”, explica Fatjó, per a qui el fet de portar l'animal de companyia a rentar i raspallar o encarregar-se de la seva alimentació pot, efectivament, generar un vincle o reforçar el vincle existent.

Més temps per als animals

Per a ell, el sorgiment dels autoserveis s'emmarca en “l'increment del temps que la gent dedica als seus animals de companyia”, una dada que, detalla, és objectivable si es té en compte l'augment actual de visites als veterinaris respecte a dècades precedents. “Abans no es gastava la mateixa quantitat en alimentació i accessoris. Els indicadors relacionats amb la cura dels animals han pujat”, concreta Fatjó. Malgrat tot, en aquest procés de cura no cal perdre el punt de vista de l'animal: “Comprar una joia al gos és més una acció que fas per a tu mateix que per a l'animal, perquè això no és un augment, en absolut, de la seva qualitat de vida”. És més, el veterinari i etòleg assegura que si l'animal pogués decidir sobre això, triaria, per exemple, mitja hora més de passeig. Al seu parer, pel que fa a la nutrició i higiene dels animals, a part de seguir les indicacions del veterinari també cal tenir en compte que “rentar massa tampoc és bo”. De fet, assegura que una cosa apresa amb el temps és que “no sempre el que fem és el que l'animal necessita més”.

Perruqueria versus autoservei

A l'hora de decidir-se entre una opció o l'altra, Fatjó considera que molts animals de companyia van “contents i tranquils” a la perruqueria i no tenen per què viure-hi una experiència negativa, gràcies als professionals, “que ho saben fer molt bé”. Malgrat això, apunta que, “segons està estudiat científicament, l'animal està més tranquil i relaxat si està a prop del seu propietari”. Per acabar d'aportar elements de judici, afegeix: “Dit això, també t'has de plantejar que la tècnica que té un perruquer professional no és la que té qualsevol de nosaltres”. Al seu parer, el que fan els autoserveis és més aviat suplir el bany de l'animal a casa. Sigui com sigui, considera que, com altres nínxols de mercat, “de vegades hi ha un boom, augmenta l'oferta i després tot s'equilibra”. De fet, en aquesta transformació de la indústria també hi ha perruqueries que inclouen la possibilitat d'autorentat a les seves instal·lacions, però són més nombrosos els locals que proliferen proposant exclusivament l'autorentat, com Lavakan, Fresh Animals, Cheap Chap, Aqua Doggy, Pet Wash, BenNet i Gos Net, entre molts d'altres. El director general de Fresh Animals, Roberto Haboba, va decidir obrir aquesta nova línia de negoci “per la demanda d’aquest servei i per la poca presència que té a Espanya”, davant del fet que actualment el 49% de les famílies espanyoles tenen alguna mascota a casa. L'objectiu dels seus autoserveis “és oferir un servei pràctic i de qualitat en el rentat i la cura de les mascotes, i evitar rentar-les a casa o en perruqueries canines”. Aquesta pràctica és habitual en altres països: “Vam veure que en altres països de la UE aquest servei ja estava implantat amb un gran èxit i expansió”, explica, i considera que l'estat espanyol, amb més de 20 milions de mascotes, “no podia ser menys”. Són referents en l'ús d'aquest servei Itàlia i França, que ofereixen autoserveis des de l'any 2000. Tot i que l'espai admet el rentat de “qualsevol tipus de mascota”, la majoria dels clients venen amb gossos o gats. Rentar i assecar una mascota de mida mitjana costa al voltant de 8 euros. L'establiment compta amb dues banyeres, una assecadora i una màquina desinfectant i antiolors, i per fer-les servir el client ha d'inserir l'import que vol en un panell de control i seleccionar el temps i el programa. “Cal destacar que el client també pot fer ús de les rentadores i assecadores per a la roba de la mascota i disposa d'una màquina de 'vending' amb tot tipus d'accessoris i productes de cosmètica especialitzats”, afegeix. El seu perfil de client és “qualsevol persona que tingui una mascota i no vulgui rentar-la a casa seva, però que no vulgui pagar més en una perruqueria canina o bé prefereixi fer-ho ella mateixa i compartir aquest moment amb l’animal”. Amb aquesta aspiració, l'empresa espera el 2019 tenir deu locals d'aquest tipus i acabar el 2020 amb trenta: “Calculem que cada centre anualment faci uns 5.000 autorentats”. Caldrà veure-ho.