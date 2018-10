Quan l’odi es transforma en moda

Convertir els insults que circulen per la xarxa en una col·lecció de moda. Aquesta és l’última idea de la firma Diesel. I, per mal que ens faci, la creativitat que aporten els haters que abunden per internet pot ser bastant il·limitada. Una situació que coneixen molt bé les celebrities i els personatges públics que exposen la seva vida online.

Però ¿i si, en comptes d’amagar aquest odi, se’ls dona l’opció de denunciar-lo de manera irònica i irreverent? El resultat és Ha(u)te Couture (un joc de paraules entre haute couture, és a dir, alta costura, i la paraula anglesa hate, que significa odi ), una col·lecció que ha atret personatges com Nicki Minaj, Gucci Mane, Bella Thorne, Tommy Dorfman, Bria Vinaite, Miles Heizer i Barbie Ferreira per llançar al món un missatge amb voluntat de remoure consciències: “Com més odi et posis, menys t’importarà”. O cosa que seria el mateix: com més odi et transmetin, més n’has de passar.

És així com descobrim, a través de les diverses peces de roba, els pitjors missatges que han rebut algunes de les celebrities : des del “ Fuck you, imposter ” (“Que et follin, impostor”) de Gucci Mane (01) fins a l’“ Slut” (“puta”) de Bella Thorne, passant pel “ The bad guy ” (“El noi dolent”) de Nicki Minaj (02) i els insults homòfobs rebuts per Tommy Dorfman. Fins i tot la mateixa firma s’ha autoinfligit comentaris negatius, com ara “Diesel està mort” o “Diesel ja no és cool ”.

Que el ciberbullying està a l’ordre del dia no és cap novetat. De fet, ja fa anys que diferents personatges públics han denunciat casos i fins i tot s’han allunyat de les xarxes durant una temporada. És el cas del cantant Justin Bieber, que el 2016 va eliminar temporalment el seu compte d’Instagram després de rebre nombroses ofenses en contra de la seva parella d’aleshores, Sofia Richie. D’altra banda, el cantant britànic Ed Sheeran també es va veure obligat a cancel·lar (durant unes hores) el seu compte de Twitter. El motiu? L’allau de crítiques que li van arribar després del seu cameo a Joc de trons.

Com si es tractés d’un pati d’escola virtual, el fet de ser prim o gras també passa factura a les celebrities. Fa dos anys David Bustamante es lamentava que el seu augment de pes havia estat intensament comentat a les xarxes. Com a resposta als seus atacants, el cantant va penjar un vídeo a Instagram no sense un cert to irònic: “Ho dec fer molt bé perquè, quan pujo un vídeo en rigorós directe amb una cançó difícil d’interpretar -en la qual s’ha de tenir un cert registre i potència per arribar al to-, l’únic que puguin dir és que estic gras”.

Fins i tot la reina del pop, Lady Gaga, ha comentat obertament en diverses ocasions que de petita va patir bullying a l’escola: “Tenia el nas molt gros, els cabells castanys molt arrissats i sobrepès”. Per aquest motiu, no ha dubtat mai a defensar nens que pateixen assetjament escolar. Un dels casos més coneguts va ser el vídeo que va publicar al seu Instagram demanant als alumnes d’una escola que paressin de burlar-se de la filla de la seva maquilladora. La seva conscienciació és tan gran que fins i tot va fundar amb la seva mare la Born This Way Foundation el 2011, que té com a objectiu promoure la individualitat i l’expressió entre els joves.

Sovint, davant dels insults, només queda com a resposta la burla i la denúncia, com intenta fer ara Diesel amb la seva nova col·lecció. Una campanya que no només vol donar els beneficis a associacions que lluiten contra el bullying i el ciberbullying, sinó que també vol animar tothom a personalitzar les peces de roba amb els missatges d’odi que més els hagin afectat. Perquè queda clar que l’assetjament virtual no és només una cosa dels famosos.