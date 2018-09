¿Com ordeno les fotos de les vacances?

Ara que ja fa anys que cap rodet fotogràfic ens limita a l’hora de fer fotos, ens passem les vacances fent clic amb el mòbil a tort i a dret. Els més meticulosos, quan tornen, tenen la paciència de seleccionar les millors imatges, ordenar-les i fer-ne un àlbum o emmarcar-ne algunes per posar-les als prestatges de l’habitació. Però els més mandrosos simplement deixen oblidades a la carpeta del mòbil milers de fotografies que han fet durant l’estiu. Potser, en un rampell de nostàlgia quan arribi l’hivern, faran anar el dit de banda a banda de la pantalla per reviure les vacances d’aquest 2018 o potser buscaran alguna de les imatges per recordar el nom d’aquella platja del Carib i recomanar-la al seu millor amic. En el pitjor dels casos, no serà fins al cap d’un any que aplicacions com Google Photos o iPhoto ens recordaran que ja fa 12 mesos que vam visitar París, Londres o Nova York i vam immortalitzar la nostra estada a la Torre Eiffel, el Big Ben o l’Estàtua de la Llibertat. Si ets del club dels mandrosos, no et preocupis, hi ha solucions perquè les teves fotografies deixin de criar malves i es perdin en la immensitat del telèfon. Et descobrim cinc empreses amb segell català que t’ajudaran a ordenar les fotos de les vacances i tenir-ne un record per sempre.

Instagrafic: del mòbil a casa

Instagrafic va començar com una aplicació per imprimir les fotos que es penjaven a Instagram, però a finals del 2015 va fer un pas més i va ampliar el servei a WhatsApp. Imprimeixen les fotografies que vulguis i te les envien a casa en una capsa de cartró o de fusta personalitzada. “La gràcia és que el client no hagi d’aprendre com funciona una nova aplicació, sinó que envia les fotos des de WhatsApp, una eina que ja sap fer anar”, explica Josep Sànchez, propietari d’Instagrafic. Aquesta empresa amb seu a Granollers fa enviaments a tot el món, però majoritàriament dona servei a Catalunya i la resta de l’Estat. Des d’octubre del 2015 ha imprès i enviat més de 6 milions de fotografies. “Entre setembre i desembre fem la major part de les impressions: la gent vol tenir un record de les vacances i preparar regals per Nadal”, explica Sànchez. És l’opció ideal per guardar les fotos de l’estiu si no tens ganes de triar: imprimir 300 fotos costa 29 euros, més 5 d’enviament.

Miss Wood: mapes amb fotos

Miss Wood és una empresa que ofereix un mapamundi sobre suro decorat de mil maneres diferents. No són americans ni anglesos, tenen la seu a les Franqueses del Vallès. Des del 2013 han rebut més de 100.000 encàrrecs i aquest any esperen arribar als 2 milions d’euros de facturació. El seu producte estrella són els mapes com a peça de decoració i, a part de servir a tot l’Estat, també envien els seus productes a Anglaterra, Alemanya, França i Itàlia. Una de les opcions que té més sortida és acompanyar el mapa amb la impressió de fotografies que després pots enganxar al seu voltant. “El més venut és el mapamundi, però també fem mapes de països o de zones, pensats per acompanyar-los amb les fotos d’un viatge”, explica Isabel González, responsable de comunicació de Miss Wood. Si t’agrada tenir la casa a l’última moda i també t’agrada la decoració de viatges, aquesta és la teva opció per donar sortida a les fotos de les vacances.

Foto Llum: àlbums des del mòbil

Des de fa dos mesos, Foto Llum, una empresa de serveis de fotografia de Lleida, ofereix la possibilitat de fer un àlbum digital des del mòbil, sense necessitat d’haver-te d’asseure hores i hores davant de l’ordinador suant per aconseguir muntar l’àlbum de les vacances. “Ara mateix la majoria de les fotos es fan des del mòbil i volíem oferir un producte fàcil i àgil”, explica Jaume Fortuny, director de Foto Llum. No necessites baixar-te cap aplicació, simplement entrant al seu web des del mòbil trobaràs l’opció per començar a editar l’àlbum. Aposten, per tant, per la comoditat i la facilitat. “No és un àlbum laboriós, és fàcil de fer, és bonic i el pots tenir a punt en 10 minuts”, explica Fortuny. És una bona opció per tenir les fotos d’aquestes vacances ben ordenades en forma d’àlbum en menys d’una hora. El preu per àlbum és de 35 euros.

Look and Remember

Hi ha moltes empreses per fer àlbums digitals, però si en vols una amb segell català i amb contingut escrit, Look and Remember pot ser una opció. En funcionament des del 1987, molts coneixen aquest petit negoci familiar per la col·lecció de llibres L’any que vas néixer. “Amb el temps hem evolucionat i hem aprofitat tot el material d’aquesta col·lecció perquè la gent es pugui fer un àlbum amb la informació de l’any que va néixer o de l’any que va fer aquell viatge”, explica Sergi Rosés, propietari de Look and Remember. Creu que els diferencia de la resta el contingut escrit que cedeixen per fer els àlbums i els més de 50.000 elements que hi ha a la llibreria de la plataforma que han creat perquè l’usuari es pugui fer l’àlbum. “El punt fort és la flexibilitat i la facilitat d’autoedició, que gairebé no té límits”, diu Rosés. Per als mandrosos o amb poc temps, també ofereixen el servei d’editar el llibre amb 5 o 10 fotografies.

Cromatismes

Si domines les manualitats però et falta una empenta per llançar-t’hi, apunta’t a un dels cursos de la botiga Cromatismes. Especialitzada en scrapbooking, fa tallers al llarg de l’any perquè puguis aprendre’n la tècnica. L’ scrapbooking és un llibre de retalls que combina cartolines amb enganxines i segells per fer un àlbum manual personalitzat. “A final de setembre tenim un taller d’iniciació amb temàtica tropical, ideal per fer un àlbum amb les fotos de les vacances”, explica Núria Sanclemente, propietària de la botiga. Tres hores i mitja per fer l’estructura i començar a posar les fotos són la base que et donarà el taller. “L’àlbum final tindrà molts detalls, estarà fet a mà i reflectirà els sentiments de les vacances”, diu Sanclemente.