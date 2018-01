El 2018 en dotze paisatges

Any 1817. L’escripor francès Stendhal -pseudònim d’Henri Beyle- visita per primer cop Florència. Queda tan meravellat amb la bellesa de la ciutat que li tremolen les cames, està a punt de desmaiar-se i té taquicàrdia. Anys més tard, la psiquiatra Graziella Magherini bateja aquests símptomes com la síndrome de Stendhal. “És una exageració de l’emoció davant la bellesa artística o natural”, explica Rafael Bisquerra, director del postgrau en educació emocional i benestar de la Universitat de Barcelona. “Les emocions s’experimenten a través del cos: respirem més ràpid, se’ns posa la pell de gallina o ens cauen llàgrimes. Ens ajuden a adaptar-nos millor al nostre entorn, però quan passen a l’exageració es converteixen en patologia”, segueix Bisquerra, que deixa clar que la incidència de la síndrome de Stendhal és molt baixa. “És important prendre consciència del benestar emocional i físic que produeix el contacte amb la natura i saber que les llàgrimes d’emocions positives tenen una composició bioquímica diferent de les de tristesa o ansietat”, segueix Bisquerra, que apunta que les emocions positives contribueixen a augmentar les defenses del sistema immunitari i ens protegeixen de contraure malalties com úlceres d’estómac o ansietat. Per això us proposem 12 paisatges per visitar durant el 2018, un per cada mes. Paisatges de gran bellesa natural que potser no us faran desmaiar, però faran que se us posi la pell de gallina o que us quedeu sense respiració.

Gener

Aurores boreals a Islàndia (01)

Màgia. És l’emoció que molts viatgers descriuen el primer cop que veuen una aurora boreal. Islàndia és uns dels destins estrella per observar aquest fenomen atmosfèric, que deixa el cel pintat de colors verds, grocs, liles o fins i tot vermells. Produït per la radiació solar durant l’hivern, també es pot observar en altres regions polars com Noruega, Suècia, Finlàndia, el Canadà o Alaska.

Febrer

Festival Tapati a l’illa de Pasqua

Sempre és un bon moment per visitar una de les illes més remotes i més misterioses de la Terra, però fer-ho al febrer coincidint amb el festival Tapati és alegria assegurada. Durant dues setmanes, dos grups s’enfronten per defensar la seva reina. La millor, governarà simbòlicament l’illa del moais durant el pròxim any. Són 15 dies per gaudir de balls i tradicions ancestrals. Això sí, reserva vols i allotjament amb antelació, l’illa s’omple de gom a gom.

Març

Patagònia a l’Argentina

Quan arribes davant de qualsevol de les glaceres de la Patagònia no et pots creure que estiguin en retrocés. La immensitat del gel és tan gran que sembla interminable, però només el famós Perito Moreno és una de les poques que es manté. La Patagònia és molt gran, i a part del Parc Nacional de les Glaceres, té paisatges d’estepa, muntanyes i llacs que et deixaran sense alè.

Abril

Les illes de Filipines (02)

La barreja de la bellesa de les platges de Filipines amb la bondat de la seva gent et despertarà una tendresa de la qual no et podràs desfer amb facilitat. A l’illa de Palawan s’hi amaguen algunes de les millors platges del país, però també en trobaràs a illes més petites com Siargao o Bantayan. Escull Malapascua per gaudir del seu espectacular fons marí o Siquijor per a postes de sol de somni. A l’abril és quan fa més bon temps a les Filipines i tindràs l’oportunitat de barrejar-te amb la seva gent, ja que són les seves vacances d’estiu.

Maig

Illes Galápagos (03)

Lleons marins juganers, taurons martell a grapats, iguanes endèmiques o tortugues gegants són només alguns dels animals que podràs veure en unes de les illes volcàniques més joves del planeta. Un 97% del seu territori és Parc Nacional, una protecció imprescindible per ajudar a mantenir aquest indret únic al món. Satisfacció per haver-ne pogut gaudir és el què sentiràs quan te’n vagis.

Juny

Bali i els seus temples a Indonèsia

Llevat que algun dels volcans del país entri en erupció, com ara el Mont Agung, el juny és un moment ideal per descobrir Bali i la calma dels seus temples. La temporada de pluges ja s’ha acabat, però encara no ha arribat el gruix de turistes. Meravella’t amb una cultura única a la qual també es coneix com l’ illa dels déus. El Pura Besakih i Tanah Lot són dos dels temples imprescindibles.

Juliol

Uluru a Austràlia

És el seu hivern, però és el millor moment perquè durant l’estiu austral (entre desembre i març), les temperatures són tan extremes que visitar la pedra més famosa d’Austràlia pot ser insuportable. Descobreix per què aquest monòlit de color canviant és sagrat per als aborígens i contagia’t del seu entusiasme.

Agost

Etosha a Namíbia

Eufòria és l’emoció que més sentiràs recorrent el Parc Nacional d’Etosha. Cada vegada que vegis un grup de girafes, un lleó o un rinoceront hauràs de contenir els crits d’emoció si no vols que se’n vagin. I no és només un lloc espectacular per la seva fauna, també sorprèn la seva diversitat paisatgística. A l’estiu és més fàcil veure vida perquè els animals busquen aigua als llacs.

Setembre

Catalunya

Sempre és un moment de felicitat preparar la primera escapada després de vacances d’estiu. Un cap de setmana gaudint de la calma de la costa, uns dies de relax al Pirineu, un tast de vins al Priorat o una visita als pobles medievals de l’Empordà. Tu tries!

Octubre

Salar de Uyuni a Bolívia

Atreveix-te a perdre’t durant quatre dies per paisatges que semblen d’un altre planeta amb el famós tour del Salar de Uyuni. Veuràs llacs de colors, deserts interminables, guèisers i... el famós salar. La pau que es respira al desert de sal més gran del món t’omplirà l’ànima durant setmanes.

Novembre

Primavera a Nova Zelanda

La tranquil·litat que hi ha als llacs Tekapo i Pukaki, a l’illa sud de Nova Zelanda, durant la primavera quan floreixen els llobins liles és indescriptible. Voreja’ls a bord d’una autocaravana i, quan es faci fosc, surt i observa el cel. La qualitat de l’aire és tan bona que no et podràs creure la quantitat d’estrelles que hi ha.

Desembre

Mercats de Nadal a l’Alsàcia

Hi ha molts mercats de Nadal que mereixen una visita a Europa, però els de l’Alsàcia agraden especialment. Pobles medievals amb encant, cases decorades amb llums de colors i bons àpats regats amb vi de la zona us faran enamorar d’una de les regions amb més història de França.

L’educació en les emocions estètiques

Segons Rafael Bisquerra, les emocions estètiques es donen davant de certes manifestacions artístiques, com paisatges naturals, però també art, música, llibres o teatre i són diferents en cadascú en funció de l’educació emocional: “quan em contesten que no els agrada l’òpera sempre pregunto si és que no els agrada de debò o si és que no han tingut la sort que algú els hagi ajudat a descobrir-la”, explica Bisquerra. “O si algú veu pedres enlloc de generar qualsevol emoció davant d’una catedral els dic que té a veure amb l’educació en la sensibilitat estètica”.

A l’ARA ens hem permès el luxe d’escollir una emoció per cada paisatge, que hem marcat amb negreta. Així et volem animar a pensar quines emocions et provocarien o t’han provocat els paisatges que hem triat per aquest 2018. Coincideixen amb les que hem escollit?