Els pares d’Avicii rebran la seva fortuna

Només tenia 28 anys, però el que va ser un dels artistes d’electrònica de més èxit de l’última dècada acumulava una fortuna de 22 milions d’euros. Després que el DJ suec Avicii morís l'abril passat a Oman, sembla que a causa d’un suïcidi, quedava pendent saber qui seria el destinatari de la seva herència.

Ara la premsa sueca ha anunciat que el patrimoni de Tom Bergling –el seu nom real– quedarà en mans dels seus pares. La resolució s’ha pres després de comprovar que el músic mai va fer un testament i que no tenia dona ni fills. De manera que els seus progenitors són els hereus directes i legals dels 231 milions de corones sueques (22,3 milions d’euros), una suma per la qual Forbes el va situar com el tercer DJ més ben pagat del món, després de Calvin Harris i David Guetta. A més, durant els vuit anys que va durar la seva carrera musical, que va finalitzar el 2016 per problemes de salut, es calcula que el músic va cobrar al voltant de 220.000 euros per sessió. I això sense comptar els guanys que encara avui segueix generant la seva música pels drets d’autor.

Tot i la immensa fortuna que acumulava, Avicii va comentar en més d’una ocasió que no la necessitava. "Quan tens un excés de diners que no necessites, el més sensat, el més humà i el més obvi és donar-ho a les persones necessitades", explicava en una entrevista el 2013. Per això va donar part dels seus beneficis a diferents organitzacions. Per exemple, durant la seva gira pels Estats Units el 2012 va donar tots els guanys a Feeding America, una ONG que lluita contra la fam. El 2013 també va donar un milió d’euros a Radiohjälpen, una organització sueca que recull diners per a finalitat humanitàries.