El pastisser Oriol Balaguer guanya el concurs al millor panettone de l'Estat

El conegut pastisser i xocolater Oriol Balaguer s'ha endut aquest divendres el premi al millor panettone artesà d'Espanya. Balaguer s'ha imposat a un total de 24 pastissers de tot l’Estat que s’han presentat a la segona edició d'aquest concurs.

El seu panettone ha obtingut 685 punts d'un màxim de 700 i el jurat ha destacat el seu sabor excel·lent, la seva textura i la seva aroma. A més de pastissers procedents de tot Catalunya, han participat en el concurs professionals procedents de Madrid, Múrcia, Alacant, València, Granada, Vitòria i Zamora.

Nascut el 1971 al municipi de Calafell en una família de pastissers i xocolaters, Oriol Balaguer va formar-se justament a l’Escola de Pastisseria de Barcelona, seu del concurs. Els seus estudis posteriors en belles arts van dotar-lo de coneixement de disseny i estructures artístiques, que ha anat aplicant en el seu dia dia i en les seves creacions.

El concurs va ser creat el 2016 per l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (EPGB) arran de el boom que experimenta des de fa ja un temps aquest dolç d'origen italià. Encara que sense xifres oficials, el gremi calcula que el seu consum s'ha multiplicat per 10 en els últims sis anys i que és el dolç de Nadal que, sens dubte, creix amb més força. Així es demostra amb el fet que cada vegada són més els pastissers que elaboren panettones artesanals, un pastís que es ven principalment per les dates de Nadal però que es pot trobar en nombroses pastisseries de tot l’Estat des de la tardor i fins a finals de la primavera.

El jurat del II Concurs Millor Panettone Artesà d'Espanya, ha estat presidit pel xef Giuseppe Piffaretti, autor del millor panettone del món.