Els pessebres vivents de Catalunya arriben als 120.000 visitants

La temporada de Nadal 2018-2019 deixa unes xifres positives per a Catalunya: més de 120.000 persones han visitat alguna de les quaranta-dues representacions de pessebres que formen part de l'Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya. Aquest any l'augment és del 43,37%, és a dir, l'han visitat 36.000 persones més respecte a la temporada 2017-2018, quan es va produir una baixada de 83.000 visitants.

Els pessebres vivents són una part important de la cultura popular. Representen el naixement de Jesús de Natzaret en un entorn paisatgístic d'especial rellevància. 42 poblacions de Catalunya hi participen per engrandir i difondre el patrimoni cultural en l'època nadalenca. De fet, la Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya celebra l'aniversari d'algunes d'aquestes representacions amb molt recorregut, com el 20è aniversari del Pessebre Vivent de Linyola, el 30è del de Sant Pere de Ribes i el 60è aniversari del pessebre que té lloc a Castell d'Aro, el més antic del país, en què participen més de 400 figurants en un total de 52 dues escenes.

D'altra banda, des de l'any passat la Coordinadora s'ha obert pas a la digitalització. L'any passat es van vendre prop de 4.000 entrades a través del seu portal web i aplicació mòbil. Aquest any, però, la xifra s'ha incrementat en més d'un 10%.