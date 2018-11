El ‘photocall’ de Brigitte Macron amb les parelles dels líders mundials

Més de 70 líders polítics d’arreu del món es van reunir ahir a París per commemorar el centenari de l’armistici que va posar punt final a la Primera Guerra Mundial. Molts d’ells van assistir a l’acte acompanyats de les seves respectives parelles, però després de l’acte institucional celebrat a l’Arc de Triomf uns i altres es van separar. El president de França, Emmanuel Macron, va convidar a dinar al Palau de l’Elisi, la seva residència oficial, els caps d’estat i de govern que havien participat a la cerimònia, mentre els consorts pujaven a un autocar que els va conduir fins al Palau de Versalles, als afores de la ciutat, per entaular-se en un dinar paral·lel en què es va oferir exactament el mateix menú que a l’oficial, supervisat pel xef de l’Elisi, Guillaume Gomez.

Aquest acte, presidit per la primera dama francesa, Brigitte Macron, va comptar amb 45 assistents, i malgrat l’aclaparadora majoria femenina també hi van participar alguns homes, com el marit del primer ministre de Luxemburg, Gauthier Destenay (06), o el de la directora gerent del Fons Monetari Internacional, Xavier Giocanti (03). Abans de l’àpat -que, en contra dels costums francesos, va començar a les 14 h- Macron va rebre, un per un, els seus convidats per retratar-s’hi, com si es tractés d’un photocall. Entre d’altres, hi van passar la primera dama dels Estats Units, Melania Trump (07) ; la princesa Charlene de Mònaco (02) ; la dona del primer ministre israelià, Sara Netanyahu (05) ; la del president del govern espanyol, Begoña Gómez (01), i les dels presidents de Guinea, Djene Kaba (04) i del Txad, Hinda Deby (08).

Després de dinar els consorts van poder assistir a un concert de l’Orquestra Filharmònica de Viena i el Cor de Radio France al mateix palau.

01

315x468 Brigitte Macron amb Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez / LUCAS BARIOULET / AFP Brigitte Macron amb Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez / LUCAS BARIOULET / AFP

02

315x471 Brigitte Macron amb la princesa Charlene de Mònaco / LUCAS BARIOULET / AFP Brigitte Macron amb la princesa Charlene de Mònaco / LUCAS BARIOULET / AFP

03

315x473 Brigitte Macron amb Xavier Locanti, marit de la directora gerent del Fons Monetari Internacional / LUCAS BARIOULET / AFP Brigitte Macron amb Xavier Locanti, marit de la directora gerent del Fons Monetari Internacional / LUCAS BARIOULET / AFP

04

315x472 Brigitte Macron amb la dona del president de Guinea, Djene Kaba / ALAIN JOCARD / AFP Brigitte Macron amb la dona del president de Guinea, Djene Kaba / ALAIN JOCARD / AFP

05

315x517 Brigitte Macron amb Sara Netanyahu / VINCENT KESSLER / REUTERS Brigitte Macron amb Sara Netanyahu / VINCENT KESSLER / REUTERS

06

315x470 Brigitte Macron amb Gauthier Destenay, marit del primer ministre de Luxemburg / LUCAS BARIOULET / AFP Brigitte Macron amb Gauthier Destenay, marit del primer ministre de Luxemburg / LUCAS BARIOULET / AFP

07

315x471 Brigitte Macron amb Melania Trump / LUCAS BARIOULET / AFP Brigitte Macron amb Melania Trump / LUCAS BARIOULET / AFP

08