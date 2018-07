Les piscines dels hotels no sempre són exclusives per als clients

¿La calor és intensa, la platja és plena i ja no saps on posar-te? Malgrat que no són tots, molts hotels ofereixen al públic local la possibilitat de banyar-se a les seves sofisticades piscines pagant una entrada o amb una consumició mínima, i permeten que el sofert públic local accedeixi a un oasi de certa tranquil·litat i, sobretot, de frescor durant les jornades més tòrrides de l’estiu. Es tracta d’una opció tant per a aquells que encara no se n'han anat de vacances com per als que no hi podran anar o aquells que ja n'han tornat; però remullar-se a la piscina d’un hotel sense haver-s’hi de colar també és un pla vàlid per a aquells que, tot i estar de vacances, no volen participar en la marató d’haver de buscar un forat a la platja o simplement s’han agafat un hostal sense piscina per passar els dies. Mai va malament tenir situada una glamurosa piscina d’hotel. Val a dir, però, que, com a luxe que és banyar-se en una piscina, les tarifes no sempre són barates. Però si ens parem a pensar en el cost d’agafar el cotxe per atansar-se a una platja de l’àrea metropolitana, on es fan llargues estones de cua a les sortides de la costa, i després en la missió impossible d’aconseguir un lloc on deixar-lo, que acaba sent una zona blava o si no un pàrquing per a tot el dia, potser paga la pena arribar a peu i com un senyor a una d’aquestes meravelloses piscines.

Cabanes vora l’aigua

A l’ Hotel W de Barcelona tenen cabanes vora les dues piscines de l’hotel accessibles al públic. Les Wow Cabanas, amb una capacitat per a sis persones, se situen a la vora de la piscina 'infinity' i tenen televisió, sistema d’àudio i minibar. Tot per un preu de 400 euros (uns 66 euros per persona) entre les deu del matí i les vuit del vespre. Amb més capacitat, les Extreme Wow són per a catorze persones, també tenen jacuzzi i el seu preu és de 1.000 euros al dia (toquen a uns 71 euros per cap). A més, l’hotel celebra cada diumenge a la vora de la piscina la festa Wet Deck Summer Series, “que és d’accés gratuït per als locals”, expliquen.

540x306 Piscina de l'Hotel W Barcelona / Eric Laignel Piscina de l'Hotel W Barcelona / Eric Laignel

Cruïlla de tendències

La piscina del Hilton Diagonal Mar de Barcelona, batejada com a Purobeach, és el lloc on se citen els que busquen un bany de moda i de tendències. Joventut, música electrònica, llits balinesos i una gastronomia de tocs internacionals proporcionen una experiència d’allò més 'cool' entre guiris i autòctons al ritme de 'lounge' suau durant el dia i 'deep house' després de la posta de sol, emulant l’esperit de 'beach club' que tan de moda està a Eivissa, i que el catapulta a ser el 'place to be' de l’estiu. Amb una piscina lliure de clor i tractada amb sal, aquest hotel ofereix les seves hedonistes prestacions des de 60 euros en gandula i fins a 2.800 euros en una cabana gran. La reserva de gandula inclou tovallola i safata de benvinguda amb fruita fresca, aigua mineral, 'after sun' i un batut, a més d’un aparcament de cortesia de l’hotel.

Oasi al mig de la Diagonal

En plena zona universitària barcelonina, desèrtica a l’estiu, hi ha el Pool Restaurant & Lounge de l’ Hotel Fairmont, on refrescar-se és un joc de contrastos, ja que la bonica posada en escena de la piscina no té res a veure amb la jungla de ciment del seu voltant. Per gaudir de la gran piscina, aquest recinte demana que es truqui a l’hotel per “reconfirmar els horaris d’obertura”. Aquestes instal·lacions es poden utilitzar per 25 euros els adults i 10 euros els nens fins a dotze anys, mentre que els menors d’un any no paguen entrada. A més, es poden reservar llits balinesos per 80 euros, amb els quals s’inclouen dues entrades a la piscina, una copa de xampany i un plat de fruita. Un veritable oasi al mig de la Diagonal, on també s’ofereix una oferta gastronòmica amb tapes i plats internacionals d’alt nivell.

540x306 Purobeach, la piscina del Hilton Diagonal Mar de Barcelona / Eric Laignel Purobeach, la piscina del Hilton Diagonal Mar de Barcelona / Eric Laignel

Piscina, dinar i 'boogie'

A Lloret de Mar, l’ Hotel Santa Marta, situat en una boscosa i tranquil·la zona de Santa Cristina, ofereix un 'pack' que, per 95 euros, inclou el dinar, l’accés a la piscina davant del mar amb una tovallola i entrada als vestidors i les dutxes, a banda de l’aparcament i un divertit servei de 'boogie' per deixar el client allà on desitgi.

Plans per a tots els gustos

Per als que vulguin passar un dia a la piscina però no només refrescar-se les idees, al Barceló Illetas Albatros, a Mallorca, ofereixen un ampli ventall de possibilitats d’allò més hedonistes. S’hi pot reservar un llit balinès privat per 80 euros amb diferents acompanyaments. Per exemple, hi ha un 'kit' saludable a base de fruites i sucs 'smoothies', i també una proposta més dolça amb 'brownies', llaminadures i mojitos. Per uns euros més, l’hotel proposa u n 'pack' de bellesa que inclou ulleres de sol i selecció de fruites i sucs (90 euros); un 'pack' per a amants, amb xampany i maduixes (95 euros); un 'pack' batejat com a 'cool', amb xampany i sushi (150 euros) i, per últim, un 'pack' relaxant amb cava i massatges (110 euros). Qui vol només remullar-se mentre es pugui gaudir de valent?

540x306 Piscina 'only adults' de l'hotel Barceló Hamilton Menorca / David Lopezar Piscina 'only adults' de l'hotel Barceló Hamilton Menorca / David Lopezar

Sense criatures

A Menorca, l’hotel Barceló Hamilton és només per a adults i proposa en totes les seves instal·lacions el concepte sense criatures 'Only adults', que garanteix especialment a la piscina una dosi de relax extra: qui vulgui, es podrà estalviar tenir al voltant nens tirant-se en bomba i crits per tot arreu. Aquest hotel proposa el Blue Sky Bar, un terrat amb vistes de 360 graus sobre la ciutat de Maó on es pot gaudir de sis banyeres d’hidromassatge, solàrium, llits balinesos i zona 'chill-out'. S’hi pot accedir amb una consumició de 15 euros amb refrescos, cerveses i copes de vi, i per 20 euros també amb un còctel.

Amb aire disco

A l’ Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, obert de maig a octubre, hi tenen la coneguda piscina Tower amb vistes al Mediterrani i disseny 'infinity'. Aquesta glamurosa piscina està oberta per als locals durant la temporada estiuenca, fins al 15 d’octubre, i s’exigeix als banyistes una consumició mínima de 60 euros. A canvi, s’hi poden estar entre les deu del matí i les deu de la nit. Des de l’hotel aconsellen un bon bany i un Bloody Mary a l’Infinity Cocktail Bar de la piscina per “esborrar la ressaca” i els pecats. L’Ushuaïa Ibiza es reivindica com a club número u a l’aire lliure a l’illa, i es defineix com l’escenari més famós i el primer a obrir les seves portes quan encara no s’ha post el sol. A més, s'hi pot ballar amb actuacions de grans DJ internacionals. Qui ha dit només piscina?

540x306 Piscina amb bar flotant del Hard Rock Hotel Ibiza / Roberto de Lara Piscina amb bar flotant del Hard Rock Hotel Ibiza / Roberto de Lara

Passi consumible en menjar i beguda

La coneguda cadena Hard Rock permet l’accés a les seves aigües al Hard Rock Hotel Ibiza amb un passi diari de 70 euros, “consumible en la seva totalitat”; és a dir, aquest import es pot consumir íntegrament en beguda i menjar dins de la zona de piscines. Al recinte hi ha les piscines Edén Pool i Splash des de les deu del matí fins a les vuit del vespre, fins a mitjans d’agost. Passada aquesta data, el preu és 10 euros més barat. Si l’Edén Pool és una piscina 'infinity' d’aigua dolça dissenyada “perquè et sentis com si fos part del mar”, la segona és una piscina circular amb un bar flotant a l'interior d’on no cal sortir si vols menjar alguna cosa.

Entrada amb descompte infantil

També a Eivissa, el Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa ofereix passis diaris per a clients no allotjats a totes les seves instal·lacions, que inclouen l’accés a les piscines i a les àrees de menjar, menys a les zones de 'spa', que tenen un plus. L’hotel permet aquest accés per 65 euros en passis de dia entre les deu del matí i les sis de la tarda, o de nit entre les sis de la tarda i la una de la matinada, tot i que també s’hi pot estar tota la jornada per 110 euros. Els més petits tenen un descompte del 50% en les tarifes.