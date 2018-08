Una plaga de llagostes envaeix els carrers

Tot va començar el 1936 amb un telèfon llagosta, un impactant objecte eròtico-surrealista que portava la signatura de Salvador Dalí. La dissenyadora Elsa Schiaparelli va quedar tan impressionada que va demanar-li a l'artista empordanès un dibuix de gran format d'aquest crustaci per estampar-lo en un vestit de la seva col·lecció d'alta costura. Un disseny que, un any més tard, va immortalitzar el fotògraf Cecil Beaton a les pàgines del 'Vogue' britànic. Qui portava aquell inquietant vestit d'organdí blanc no era una model anònima sinó Wallis Simpson, la dona per la qual el rei Eduard va d'abdicar i, de retruc, va protagonitzar un dels escàndols de l'època. I és així com la llagosta va entrar a formar part de la història de la moda i de la memòria col·lectiva.

Els homenatges a aquest crustaci s'han anat repetint al llarg del temps: només cal pensar en el fabulós collaret de cristalls de Swarovski d'Erik Halley que va portar la 'fashionista' Isabella Bow en una festa el 1998 o l'espectacular màscara-capell que Philip Treacy va idear per a l'excèntrica cantant Lady Gaga el 2011. Moments gloriosos, quasi èpics, que ben descodificats ja s'han transformat en tendència popular. I és que entre els estampats de cactus, pinyes i flamencs que han dominat els darrers anys, ha arribat –a foc lent– l'hora de les llagostes...

540x306 'Total look' de llagostes en aquest disseny de Fabienne Chapot. / FABIENNE CHAPOT 'Total look' de llagostes en aquest disseny de Fabienne Chapot. / FABIENNE CHAPOT

L'exemple més aclaparador ve d'Holanda, per via de Fabienne Chapot, una marca de roba especialitzada en estampats. "Els nostres sempre són divertits, imaginatius i plens de color. I el que s'ha fet molt popular aquest estiu ha sigut el de les llagostes", explica la dissenyadora. I té raó: només cal mirar la web que porta el seu nom per adonar-se'n que una plaga de crustacis amara vestits, bruses, pantalons, samarretes... i, a més, ho fa amb un estil exquisit. "A l'hora de vestir-se les dones han d'escriure les seves regles, ser valentes i empoderar-se. No han de tenir por ni del color ni dels estampats, ni de barrejar-los entre ells. La nostra regla és el 'mix & match'", exclama.

540x306 Les refulgents arracades crustaci de Dolce & Gabbana. / DOLCE & GABBANA Les refulgents arracades crustaci de Dolce & Gabbana. / DOLCE & GABBANA

Moda i també accessoris

Llagostes dibuixades en fundes de mòbil, llagostes brodades en xancletes, llagostes estampades en samarretes i banyadors, llagostes en forma de bossa de pell, llagostes de plàstic, metall o esmaltades transformades en collarets i arracades... Les possibilitats són infinites, així com el ventall de productes on es representen. I en aquest joc hi participen marques índies com la mateixa Fabienne Chapot o Kurt Geiger, de gran distribució com Zara o Asos, i fins i tot firmes de luxe com Kate Spade o Dolce & Gabanna. Sigui com sigui, les llagostes han vingut per a quedar-se.

TRES MARQUES DE CAMISES ESTAMPADES 'MADE IN BARCELONA'

ENERO

Camises estampades? Sí, però només sota comanda

Passejar pel mercat dels Encants té efectes secundaris. La dissenyadora i fotògrafa Noemí Ramos ho sap molt bé. "Allà em vaig enamorar dels teixits de 'patchwork'. Els trobava especials, tenen molta personalitat", afirma. La gran varietat de colors i estampats la va seduir fins al punt de crear Enero, una marca especialitzada en camises confeccionades amb aquests teixits japonesos de cotó. "Des del primer dia he fet camises per a home, per a dona i per a nens, tant de màniga curta com de màniga llarga. I també faig vestits camisa. Utilitzo patrons senzills però molt afavoridors, i tot el protagonisme és per a l'estampat", assegura. Amb el pas del temps, la manera de funcionar d'Enero ha canviat i ara ja no trobareu aquesta marca en cap botiga: ni virtual ni convencional. Ara Noemí Ramos només treballa sota comanda. Res de crear estocs que acaben infravalorant la seva feina. Per tant, si us interessa "fugir del gris" –com diu ella– només cal que li demaneu cita prèvia i la visiteu al seu estudi-taller del Poblenou. Entre el seu estoc podreu triar el vostre teixit favorit –no serà fàcil, ja us avisem– i al cap d'uns dies tindreu camisa nova. "Ara tinc ganes d'anar més enllà. De començar a provar aquests teixits estampats en altres peces, com els 'shorts' o les màscares contra la pol·lució. Només és qüestió de tenir bon gust", exclama divertida. No li perdeu la pista. www.tallerenero.com

540x306 Enero és una marca especialitzada en camises confeccionades amb teixits japonesos de cotó. / ENERO Enero és una marca especialitzada en camises confeccionades amb teixits japonesos de cotó. / ENERO

MARYMOOD

La camisa blanca com a llenç artístic

"Una camisa blanca és elegant, sensual i versàtil. També és el llenç perfecte per abocar el meu caos creatiu", explica la Maria Albertí. Aquesta publicista menorquina és la fundadora de MaryMood, una marca de camises estampades que combrega amb l''slowfashion'. "No treballo per temporades, fabrico a Barcelona i sempre faig servir cotó egipci, perquè és resistent i té un acabat brillant i una caiguda similar a la seda", afegeix. Sobre aquest teixit espectacular fa estampar digitalment els seus propis dibuixos: plàtans, cafeteres, arcs de Sant Martí... "També tinc un estil més sexi i 'pop', com es veu en l'estampat de boques i pintallavis", exclama sobre el seu 'bestseller' d'estiu, en forma de camisa sense mànigues lligada a la cintura. www.marymood.com

540x306 MaryMood és una marca de camises estampades que combrega amb l’'slowfashion'. / MARYMOOD MaryMood és una marca de camises estampades que combrega amb l’'slowfashion'. / MARYMOOD

BRAVA FABRICS

El triomf de declinar el verb 'estampar'

L'enginyer industrial Ivan Monells i l'economista Ramón Barbero es van conèixer fent un màster en una escola de negocis. D'allà va sorgir la idea de muntar un 'e-commerce' de camises estampades per a home. I bingo! Tres anys més tard han consolidat la marca online i també han trepitjat asfalt: després d'obrir dues botigues a Barcelona, acaben d'inaugurar la primera a Madrid. I tot això apostant a mort pels estampats propis que els han donat fama des del primer dia, ja siguin aneguets, bicicletes, xilis, gambes, tucans, vaixells de paper, dracs xinesos, dinosaures, alvocats... La família de dibuixos creix temporada rere temporada tant com la seva oferta: ara ja poden omplir l'armari dels homes (fan bermudes, banyadors, calçotets, corbatins...) i també han seduït el públic femení amb camises i vestits. Aquesta dèria de Brava Fabrics pels estampats no sembla que tingui aturador, perquè ara cal sumar-hi objectes de papereria (i sí, aquí és on hem pescat una llagosta gegant...). www.bravafabrics.com