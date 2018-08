I si plantem síndries?

Per cultivar les síndries haureu de seguir unes pautes molt similars a les que donàvem amb els melons. Per tant, necessitareu un substrat ric en nutrients, molt sol i, com a mínim, 3 o 4 mesos de clima càlid. Cultivar-les demana un adobat amb matèria orgànica fins que els fruits comencin a créixer. Durant el procés no caldrà fer cap tipus de poda de la planta.

Recordeu també que necessiten força espai i, per tant, si en planteu en un hort urbà o en testos, us anirà molt bé plantar-les en vertical i anar guiant les plantes amb cordills. Un recurs fàcil és fer servir mitges velles que tingueu a casa per ajudar a suportar el pes del fruit. Si planteu les llavors en un test, caldrà que sigui prou gran, amb una capacitat mínima de 30 litres.

L’ideal és plantar les llavors cap als mesos d’abril i maig, quan ja no hi ha glaçades. Caldrà allisar la terra i sembrar 3 o 5 llavors per forat a uns dos centímetres de profunditat. Quan comencin a sortir les plantes, arrenqueu les més febles i deixeu només la que sigui més vigorosa.

Les síndries, com els melons, necessiten un lloc molt assolellat i ben airejat, de manera que si plou les plantes s’assecaran abans i s’evitaran possibles malalties. Pel que fa a les plagues, haureu de parar compte amb l’escarabat ratllat, que acostuma a aparèixer durant la floració, i amb el pugó.

Les varietats més comunes a casa nostra són la sugar baby (la negra) i la crimson sweet (la ratllada).

I com es pot saber quan s’ha de collir la síndria? Hi ha diversos trucs. Per exemple, quan vegeu que el ris que uneix la síndria a la planta està marronós, o quan al toc emeti un soroll sord. En tot cas, recordeu sempre que la tija s’ha de trencar de manera neta, sense esforç. Si costa és que encara no està a punt. També podeu mirar la part del fruit que estava en contacte amb el terra. Si està groga, és que ja ha madurat prou.