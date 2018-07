Les plantes volen nitrogen!

Les plantes no només viuen de l’aigua i la llum. També necessiten certs minerals, com ara el nitrogen, que és el principal implicat en el seu creixement. I el fòsfor, que afavoreix el desenvolupament de les arrels i li aporta resistència, i el potassi, bàsic en la floració i fructificació. Qualsevol adob que busquem per a les nostres plantes contindrà, almenys, aquests macronutrients, tot i que també és probable que en porti d’altres, com ara el calci, el magnesi i el sofre, o, en menor mesura, micronutrients com el ferro, el coure, el zinc o el clor.

Heu de tenir present que, amb el pas del temps, el substrat de plantes, verdures o hortalisses es va empobrint i cal anar-lo recuperant. Un dels moments clau en què cal fer això és després de l’hivern, ja que haurem de preparar les plantes per a l’època de creixement, floració i fructificació. Això vol dir que des de la primavera i fins a la tardor és necessari anar adobant les nostres plantes de manera regular.

El consell En un hort urbà les dosis d'adob que hem de fer servir són més grans que en un hort convencional, ja que les arrels han de trobar més nutrients en menys volum de terra.

Hi ha molts tipus d’adobs: químics, orgànics, ecològics, líquids, sòlids. El més recomanable és fer servir adobs orgànics, ja que són ecològics, contenen els macro i micronutrients necessaris per a les plantes i els alliberen progressivament. Una altra alternativa pràctica és fer servir granulats d’alliberament lent (el típic de color blau), que contenen els tres grans macronutrients i que podem anar aplicant cada 3 o 4 mesos. Si ens fixem en els adobs orgànics, recordeu que no tots són iguals i que la quantitat que se n’ha d’utilitzar varia en funció de la riquesa de nutrients que tingui. Per tant, és molt important que llegiu amb atenció la composició i les recomanacions del fabricant i ajusteu correctament les quantitats. Tingueu en compte que el fet que les fulles siguin de color groguenc o tinguin els marges d’un to violaci o les puntes cremades poden ser símptomes de falta de nutrients en les plantes.