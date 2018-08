El poder de l’àloe vera

L’àloe vera és una planta medicinal i decorativa, molt apreciada per les seves múltiples propietats. S’utilitza en molts tractaments de bellesa i salut i és un cicatritzant excepcional. Per tot això, és una planta que no hauria de faltar a casa vostra com a complement a la farmaciola.

És molt important que col·loqueu la planta en un lloc com més assolellat millor. L’ideal seria que estigui exposada a la llum solar entre 8 i 10 hores. Amb poca llum les fulles noves que li surtin seran llargues i fines i això farà que perdin consistència i es dobleguin. Pel que fa al reg, heu de tenir present que acumula l’aigua a les fulles, per tant, demana una terra seca i la humitat justa. Haureu de regar-la esporàdicament, quan constateu que la terra està molt seca. Un excés d’aigua farà que les fulles morin ràpidament. Oferiu-li un substrat porós i nutritiu i, si la cultiveu en testos, val més que siguin de fang o terracota, per facilitar el drenatge. Com a norma general, regueu la planta cada 15 o 20 dies. Utilitzeu poca aigua i intenteu no deixar el test entollat. A més, si planteu l’àloe vera en un test, assegureu-vos que tingui, com a mínim, 50 cm de profunditat. Les arrels necessiten espai per desenvolupar-se.

Pel que fa a les temperatures, creix molt bé en climes molt càlids i no suporta gaire bé el fred, de manera que si esteu en zones on baixen molt les temperatures, a l’hivern les podeu tenir com a plantes d’interior.

La millor època de l’any per plantar l’àloe vera és a la tardor o a la primavera, les temporades en què també serà convenient que l’adobeu. La millor manera de fer-ho és trasplantant els fills de la planta adulta. Quan prepareu el test per trasplantar-la, penseu a posar dos dits de grava a la base per facilitar el drenatge. Posteriorment cal afegir-hi una mica de terra amb sorra i després la terra de jardí rica en nutrients. Una vegada plantada, millor que no la regueu fins passades dues setmanes.