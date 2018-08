Als espermatozous els agraden més els bòxers que els eslips, segons un estudi

Ets més de bòxers o d'eslips? Aquest estudi, publicat al 'Journal Human Reproduction', de la Universitat d'Orford, et podria fer canviar d'opinió. Els homes que fan servir calçotets amples i, en concret, bòxers, tenen més espermatozous i de més qualitat i, per tant, són més fèrtils. Els científics relacionen aquest fet amb l'augment de la temperatura que pateix l'escrot quan es cobreix amb calçotets més ajustats, com els eslips. La calor afecta les cèl·lules de Sertoli, que faciliten la producció d'espermatozous.

L'estudi recull l'experiència de 656 homes que busquen, juntament amb les seves parelles, tractaments per combatre la infertilitat en centres especialitzats. Aquells que utilitzen principalment bòxers tenen un 25% més d'espermatozous per mil·lilitre i un 17% més en cada ejaculació que els que utilitzen eslips o altres calçotets més ajustats. Els primers tenen una mitjana de 64,7 milions d'espermatozous per mil·lilitre i 168 milions d'espermatozous per ejaculació, mentre els segons –els que prefereixen els calçotets ajustats– tenen una mitjana de 51,9 milions d'espermatozous per mil·lilitre i 138 milions per ejaculació.

"Els homes poden millorar la seva producció d'esperma si simplement canvien el tipus de roba interior que fan servir", ha dit Lidia Mínguez-Alarcón, una de les investigadores, al 'The Guardian', que ha recollit l'estudi.

La investigació és, en realitat, una prova pràctica del que els científics saben des de fa anys: les gònades masculines funcionen millor si es mantenen a 3 o 4 graus centígrads per sota de la temperatura corporal.

Els mateixos investigadors matisen que els resultats no són concloents, perquè s'han aconseguit a través de qüestionaris i a partir de persones que buscaven un tractament per combatre la infertilitat amb les seves parelles. També concreten que els homes que porten eslips no tenen una quantitat d'espermatozous inferior a la normal i que, encara que l'estudi mostra que aquest tipus de roba interior pot reduir-ne la quantitat, és improbable que els calçotets tornin un home infèrtil.