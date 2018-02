El 080 premia l’atreviment i la irreverència

“Estic molt content, és un any de grans celebracions per a mi i per a la marca, i només ens faltava això”. Ho deia ahir, exultant, Ángel Vilda, dissenyador i ànima de Brain&Beast, la marca atrevida i desenfadada que dijous no només va presentar nova col·lecció, sinó que va celebrar haver arribat a la número 25 amb una gran festa col·lectiva. Vilda va rebre el premi a la millor col·lecció del 080 de manera compartida amb una altra dissenyadora amant de les peces irreverents i divertides, Krizia Robustella. Holandesa de naixement però barcelonina des dels 2 anys, Robustella ha presentat al 080 una col·lecció - Trendy Flok - amb la col·laboració de la il·lustradora Susana López.

Així com Vilda és un abanderat de l’atreviment i manté una batalla contra la discreció en el vestir a cada col·lecció que fa, Robustella és la creadora de l’ sport deluxe, amb la qual crea un univers propi ple de colors i peces esportives que per a ella mai estan renyides amb el luxe. El jurat del 080 va premiar així dues de les col·leccions més atrevides i originals vistes en aquesta 21a edició, que s’ha celebrat tota la setmana al recinte modernista de Sant Pau. El premi consisteix en la participació gratuïta a la pròxima edició del 080.

Disseny emergent

El premi nacional al disseny emergent patrocinat per Desigual va correspondre a la firma MANS Concept Menswear, del jove dissenyador Jaime Álvarez, debutant a la passarel·la catalana i que s’endú els 15.000 euros del premi per la seva col·lecció Make America Great Again, en què proposa una barreja entre els clàssics teixits de sastreria -inspirant-se en els uniformes d’escola nord-americans- amb teixits més nous i atrevits. Totes les peces són realitzades a mà i Álvarez juga amb els volums i els eixamplaments per crear un segell propi. “No m’ho esperava. És la primera vegada que vinc aquí, que hi participo, i m’han tractat tan bé...”, deia. Álvarez va explicar que es va sentir molt satisfet amb la col·lecció un cop acabada, però que mai s’hauria imaginat guanyar un premi. “És una injecció d’energia molt gran, estic molt agraït”.

Finalment, el tercer premi de la nit, el premi MODACC a la millor col·lecció de marques internacionals, va ser per a Naulover, una empresa que tot just ha celebrat el 60è aniversari i que ha viscut un relleu generacional amb l’entrada de Paula Noguera, tercera generació de la família. Ella i la seva mare, Carme Noguera, estaven encantades amb la distinció: “És un gran reconeixement a la feina que fem nosaltres, però sobretot a tots els treballadors de la casa”. Carme Noguera va voler destacar que era “una marca de dones, per a dones i feta per dones” mentre que la filla, la Paula, es mostrava encantada de veure que el relleu generacional “funciona”. “Em sento molt secundada amb aquesta distinció”, deia contenta.

Pell i punt

Al matí, d’entre totes les col·leccions presentades destacava la de Pilar del Campo, una jove dissenyadora que ha apostat per la pell en la seva nova col·lecció Tsunami. Peces cenyides al cos femení i colors vius i brillants configuren una col·lecció sensual i atrevida. També hi debutava Ester Ferrando, dedicada al gènere de punt. La vilanovina ha jugat amb la llana i el cotó per crear peces “còmodes de portar”, deia, en què s’ha inspirat en l’estètica víking. “Volia unes línies molt pures, amb molta textura, perquè m’agrada molt treballar-les per donar a les peces molta força visual”, explicava Ferrando.

El 080 tanca així l’edició hivernal amb la mirada ja posada en l’estiu i les marques que hi participaran. Tal com va dir Rossy de Palma, invitada d’honor a la cerimònia dels premis, “és molt difícil fer aquestes coses en els temps que corren, però està molt bé fer-les”.

La moda infantil també té el seu espai amb Bóboli i Little Creative Factor

Bóboli va presentar la seva nova col·lecció per al pròxim estiu amb el nom Welcome to the jungle, tota una declaració d’intencions que anticipa les peces acolorides i d’estampats tropicals que formen aquesta col·lecció que té la jungla com a font d’inspiració. “Volíem peces amb molt color, amb un aire molt fresc”, explicava la directora general de la marca, Arancha Algas.

Ells, igual que va fer Custo dimecres, opten pel ready to buy, presentar ara la col·lecció d’estiu, tal com explica Algas: “Ens vam adonar que la passarel·la quedava molt allunyada de la gent i en canvi amb aquesta fórmula tenim més possibilitats de vendes”.

L’altra firma de moda infantil que va presentar ahir col·lecció va ser Little Creative Factor, la marca de Cristina Fernández, una arquitecta reconvertida en dissenyadora que crea peces a cavall entre l’artesania i l’estil modern. En aquesta ocasió va presentar Horizons, una col·lecció amb teixits clàssics com el lli i el cotó que acompanyen una nova gamma de teles enconxades que aporten volums i que juguen amb colors com el blanc i el negre, el vermell o el blau.