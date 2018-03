Leo Messi i Antonella Rocuzzo han estat pares per tercera vegada aquest cap de setmana. El jugador del Barça i la seva dona ja han presentat el petit Ciro, que va néixer dissabte, a través dels seus perfils d’Instagram. La primera ha estat Rocuzzo, que ha penjat una foto de Messi amb els tres nens –Thiago, el gran, té 5 anys; Mateo, que en té 2, i el petit Ciro– acompanyada amb la frase "No m’arriba el cos per tot l’amor que els hi tinc. Benvingut Ciro". El jugador del Barça, per la seva banda, no ha tardat gaire a penjar una altra imatge, en aquest cas la de la maneta seu fill acompanyada del text: "Benvingut Ciro. Gràcies a Déu tot ha sortit perfecte. La mare i ell estan molt bé. Estem superfeliços".

540x306 Les primeres imatges de Ciro, el tercer fill de Messi / INSTAGRAM @LEOMESSI Les primeres imatges de Ciro, el tercer fill de Messi / INSTAGRAM @LEOMESSI

El naixement de Ciro, que estava previst per a principis de març, va ser el motiu pel qual Leo Messi va ser baixa en el partit contra el Málaga que es va jugar dissabte.

Tot i que Leo Messi, de 30 anys, i Antonella Rocuzzo, de 29, s’han convertit en pares de tres fills, el jugador del Barça ha dit en més d’una ocasió que destija tenir una nena. El passat mes de novembre, poc després d’anunciar que esperaven el tercer nen, Messi va dir que "anirem a buscar la nena, esperem que sigui la quarta", tot i que sempre ha afegit que no té problemes amb el fet de tenir una gran família.