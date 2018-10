El primogènit del príncep Enric i Meghan Markle no tindrà títol reial

Els ducs de Sussex volen que el seu primer fill, que naixerà la primavera de 2019, no rebi cap títol reial oficial, segons ha publicat The Times. La parella, que està de viatge oficial per Oceania, ha pres aquesta decisió amb l’objectiu que la criatura tingui “una vida relativament normal”. Segons el mitjà britànic, un dels objectius de Meghan Markle i el príncep Enric, que coneix de primera mà el que significa créixer sent el centre d’atenció dels mitjans, és protegir al màxim la intimitat del futur nadó.

D’aquesta manera, el fill de la parella ocuparà el setè lloc en la línia de successió al tron britànic, després del seu pare, però no tindrà cap títol reial com el que tenen els seus cosins Jordi, Carlota i Lluís, que van ser nomenats prínceps en el cas d’ells i princesa en el cas d’ella. A més, si els seus oncles, el ducs de Cambridge, tenen més fills, el futur nadó perdrà posicions en la línia de successió.

Anteriorment, la princesa Anna, tia del príncep Enric, i el capità Mark Phillips també van renunciar que els seus fills, Peter i Zara, rebessin cap mena de títol perquè poguessin desenvolupar la vida que volguessin.

El primogènit va estudiar ciències esportives a la Universitat d’Exeter i va treballar per a l’equip Williams de Fórmula 1 abans d’entrar al Banc Nacional d’Escòcia, i la filla petita es dedica a l’hípica.