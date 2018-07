La propina de Cristiano a Grècia és com el sou mitjà anual brut del país

El futbolista Cristiano Ronaldo ha passat un estiu més envoltat de luxes durant les seves vacances. Aquest any ha escollit l'Hotel Costa Navarino, un exclusiu complex turístic ubicat a Messènia, al sud-oest de Grècia, on l'han tractat tan bé que ha decidit deixar-los un generós xec de propina quan ha acabat l'estada. Segons mitjans grecs, poc abans d'abandonar l'establiment, el portuguès va deixar un xec de 20.000 euros perquè se'l repartissin entre ells tots els treballadors de l'establiment, on ha aconseguit tenir una privacitat total, que és el que més valoren celebritats com ell.

Ronaldo hi ha estat acompanyat de la seva parella, Georgina Rodríguez, i el seu fill gran, Cristiano Jr., que han gaudit amb ell de tots els luxes d'aquest enclavament de la península del Peloponès. Allà, segons expliquen els mitjans citats, ha escollit una casa de 630 metres quadrats amb piscina, jacuzzi, spa, equip de fitness, majordom 24 hores i la seva pròpia platja. Un conjunt de luxes valorat en 8.000 euros diaris.

L'entesa entre el jugador i l'hotel ha sigut prou bona com perquè a través de les xarxes socials els responsables de l'establiment hagin penjat una samarreta com la que portarà al Juventus signada per ell. L'exjugador del Reial Madrid és, segons la revista 'Forbes', una de les 20 persones famoses amb més ingressos del 2017. En total se li calcula un patrimoni de 93 milions d'euros. Per aquest motiu, no ha sigut cap problema per a ell deixar aquests 20.000 euros de propina. Una quantitat molt destacable a Grècia, on els salaris són molt baixos. Segons dades de l'OCDE, el salari mitjà anual brut és de 20.551 euros.